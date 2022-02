Lewis Hamilton: «Habe kein Problem mit Verstappen»

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat seinen neuen Mercedes W13 erstmals probegefahren. Und der englische Superstar hat über Abu Dhabi 2021 gesprochen. Er betont, nichts gegen Max Verstappen zu haben.

Lewis Hamilton macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: Er hat im Rahmen der Präsentation des neuen Formel-1-Mercedes offen zugegeben – ja, nach dem WM-Finale von Abu Dhabi hatte er durchaus dunkle Gedanken dunkle Gedanken.

Der 37-jährige Engländer sagte: «Das war eine schwierige Phase für mich. Und es war notwendig, dass ich etwas Abstand gewinne, um einfach wieder im Jetzt zu leben. Ich musste verdauen, was passiert war. Aber ich bin ein Verfechter der These – was einen nicht umbringt, das macht einen stärker.»

Hand aufs Herz – hat Lewis an Rücktritt gedacht? Hamilton: «Am Ende einer Saison geht dir oft durch den Kopf: Will ich mir das alles nochmals antun? Will ich all diese Opfer bringen, auf weiterhin um diesem hohen Niveau zu fahren? Aber unterm Strich liebe ich diesen Sport, auch wenn ich zwischendurch ein wenig das Vertrauen ins System verloren habe. Ich bin einer, der an Widerständen wächst und nur umso entschlossener wird, Hürden zu überwinden.»

Die Ernüchterung über die Vorkommnisse von Abu Dhabi verknüpft der 103-fache GP-Sieger nicht mit seinem WM-Rivalen Max Verstappen. Lewis weiter: «Nein, das hat mit Max überhaupt nichts zu schaffen. Max hat doch letztlich nur das getan, was jeder Racer machen würde, wenn er eine solche Chance erhält. Verstappen ist ein forbidabler Gegner. Ich habe wirklich kein Problem mit ihm. Ich bin ohnehin nie auf irgend jemanden wütend. Solch negative Gedanken mit sich herumzuschleppen, das bringt nichts. Ich bin einer, der nach vorne schaut und nicht lange über der Vergangenheit brütet.»

