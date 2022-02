Lewis Hamilton: Diesen FIA-Bericht sollen alle sehen

FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem mistet aus: Rennleiter Michael Masi ist entmachtet, Reformen sollen verhindern, dass es einen Fall wie in Abu Dhabi 2021 nochmals geben kann. Das freut Lewis Hamilton.

Während der Präsentation des neuen Formel-1-Ferrari platzte die Bombe: Rennleiter Michael Masi ist seinen Job los. In einer Video-Botschaft erklärte der neue FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem, wie die Weichen gestellt werden sollen, damit ein so kontroverses WM-Finale wie in Abu Dhabi 2021 nicht mehr möglich sein kann.

Klar war die Entscheidung vom vergangenen Dezember zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen auch im Rahmen der Mercedes-Präsentation des Formel-1-Modells W13 ein grosses Thema.

Zum Abgang von Michael Masi sagte dabei Lewis, der das WM-Finale von Abu Dhabi übrigens nie in der Aufzeichnung angeschaut hat: «Es tut gut zu sehen, dass die FIA Verbesserungen einbringt. Aber keine Entscheidung kann ändern, was in Abu Dhabi vorgefallen ist. Kein Fahrer soll nochmals in eine solche Situation kommen, die Regeln müssen fair und für alle gerecht angewendet werden.»

«Den besagten FIA-Bericht habe ich noch nicht zu sehen bekommen, aber ich bin überaus gespannt auf dieses Analyse. Diesen FIA-Bericht sollen alle sehen, dann entsteht vielleicht ein besseres Verständnis dafür, was damals passiert ist. Es ist doch mit allem so – nur wenn wir etwas gründlich verstehen, können wir in einer positiven Atmosphäre weitermachen.»

Der Emirati Ben Sulayem hat als Chef des Autosport-Weltverbands versprochen, dass der Bericht vor dem WM-Auftakt in Bahrain veröffentlicht werden soll.





