Fernando Alonso: «Masi hat uns immer beschützt»

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso spricht über die Absetzung des bisherigen Renndirektors Michael Masi. Der Spanier aus dem Alpine-Team betont: «Jeder Regelhüter hat einen schwierigen Job.»

Max Verstappen hat zur Absetzung von Michael Masi als Renndirektor der Königsklasse klar Stellung bezogen. Der Weltmeister verurteilte die Entscheidung, dem Australier eine andere Rolle innerhalb des Autosport-Weltverbandes FIA zu geben. Auch der zweifache Champion Fernando Alonso betonte am Rande des Circuit de Barcelona-Catalunya: «Masi hat uns immer beschützt, und das ist es, was wir Fahrer von einem Renndirektor erwarten.»

«Es gibt immer Entscheidungen, die von einigen Fahrern kritisiert werden, auch ich hatte keine Freude bezüglich der Streckengrenzen, aber er hat uns immer beschützt. In Belgien weigerte er sich etwa, das Rennen freizugeben, weil die Bedingungen das nicht zuliessen. Es wird immer Entscheidungen von der Rennleitung geben, mit denen nicht jeder glücklich ist. Und ich hoffe, die neuen Renndirektoren werden uns auch beschützen und die Regeln bei allen gleich anwenden, denn wir wollen nur das, dass man als Fahrer weiss, was erlaubt und was verboten ist. Es ist auf jeden Fall ein schwieriger Job, das gilt für alle Regelhüter in jedem Sport», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

Sebastian Vettel betonte: «Ich denke, Michael hat wirklich hart gearbeitet und für uns Fahrer hatte er immer ein offenes Ohr. Offensichtlich hat man entschieden, dass er nicht mehr in dieser Rolle sein wird. Wir werden sehen, wie es nun weitergeht. Ich hoffe, dass die Nachfolger den Job genauso hart und mit der gleichen Hingabe wie er erledigen werden.»

Und Charles Leclerc ergänzte: «Ich habe viel Respekt für Michael und das, was er in den letzten Jahren geleistet hat. Ich bin mir sicher, dass er sein Bestes gab und immer versucht hat, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Dieser Job ist immer knifflig, wie wir in den letzten Rennen gesehen haben, ist es schwierig, in kurzer Zeit zu entscheiden. Für seine neue Rolle wünsche ich ihm auf jeden Fall das Beste.»

Einsatzplan Formel-1-Test in Spanien, 25. Februar

Circuit de Barcelona-Catalunya

Mercedes

Morgen: George Russell

Nachmittag: Lewis Hamilton

Red Bull Racing

Morgen: Max Verstappen

Nachmittag: Sergio Pérez

Ferrari

Morgen: Charles Leclerc

Nachmittag: Carlos Sainz

McLaren

Morgen: Lando Norris

Nachmittag: Daniel Ricciardo

Alpine

Morgen: Fernando Alonso

Nachmittag: Esteban Ocon

AlphaTauri

Morgen: Pierre Gasly

Nachmittag: Yuki Tsunoda

Aston Martin

Morgen: Sebastian Vettel

Nachmittag: Lance Stroll

Williams

Morgen: Nicholas Latifi

Nachmittag: Alex Albon

Alfa Romeo

Morgen: Guanyu Zhou

Nachmittag: Valtteri Bottas

Haas

Morgen: Nikita Mazepin

Nachmittag: Mick Schumacher