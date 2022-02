Mick Schumacher über den Krieg: «Sehr traurig»

Die Formel-1-Verantwortlichen haben auf den Angriff von Russland auf die Ukraine reagiert. Mick Schumacher, Alex Albon, Carlos Sainz, Lance Stroll und Valtteri Bottas reagieren auf das Statement zum Russland-GP.

Der Schock sass am Donnerstag tief, als die Neuigkeiten zum russischen Angriff auf die Ukraine im Fahrerlager am Circuit de Barcelona-Catalunya die Runde machte. Sowohl die Fahrer als auch die Teamchefs, die dazu befragt wurden, sprachen sich klar gegen den Krieg aus, den Russland gestartet hat.

Auch Mick Schumacher, dessen Haas-Team den Schriftzug des russischen Sponsors Uralkali entfernen liess, fand deutliche Worte: «Wir alle haben die fürchterlichen Neuigkeiten mitbekommen, dass der Krieg ausgebrochen ist. Und ich denke, dass es uns alle betrifft. Persönlich macht es mich sehr traurig, und ich denke, wir alle müssen nun für die Ukraine hoffen und beten.»

Alex Albon stimmte dem Deutschen zu, und sagte zum Statement der Formel 1, in dem eine derzeitige Durchführung des Russland-GP als unmöglich bezeichnet wird: «Ich denke, das ist der richtige Schritt. Mick hat das gut gesagt, es ist wirklich traurig, was da passiert. Und es zeigt, dass es sehr viel wichtigere Dinge gibt, als das Rennfahren.»

«Ich finde es wirklich traurig», schloss sich auch Ferrari-Star Carlos Sainz seinen Kollegen an. Ich würde es sehr schwierig finden, in ein Land zu fliegen, das sich im Krieg befindet und ich bin sehr froh, dass die Formel 1 das Rennen derzeit für undurchführbar erklärt hat. Wir können nur hoffen und beten, dass sich nun alles klärt.»

Lance Stroll betonte: «Unschuldige Menschen müssen um ihr Leben fürchten, es sind beängstigende Zeiten, in denen wir leben. Wir können nur hoffen und beten, dass sich die Lage schnell verbessert.» Und Valtteri Bottas ergänzte: «Wir leben in einer verrückten Welt. Es ist unglaublich schade, was da gerade passiert, unschuldige Menschen verlieren ihr Zuhause, ihr Leben oder ihre Familien, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen hoffen, dass sich alles so schnell wie möglich klärt.»