Steiner: «Das ist der beste Motivator für alles» 26.02.2022 - 17:52 Von Andreas Reiners

© LAT Günther Steiner

Die Formel 1 startet im März in die umfangreichste Saison, die sie bisher erlebt hat. Was hilft gegen Druck, Frust und die Belastung am besten? Ein gutes Auto.