Mick Schumacher: Ferrari bei Mazepin-Nachfolge mutig?

Schwer vorstellbar, dass Nikita Mazepin beim US-amerikanischen Haas-Rennstall bleibt. Sein Nachfolger muss für Mick Schumacher ein echter Gradmesser sein – das liegt auch im Interesse von Ferrari.

Die FIA hat beschlossen: Der Russe Nikita Mazepin wird nicht gesperrt. Dennoch ist es kaum vorstellbar, dass der junge Moskauer noch lange für das US-amerikanische Haas-Team fahren wird, wie Teamchef Günther Steiner angedeutet hat.

Die Frage für den GP-Rennstall des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas wird sein: «Wen setze ich ins zweite Auto neben Mick Schumacher?»

Günther Steiner hat davon gesprochen, dass Pietro Fittipaldi als Erster in Frage käme. Bei allem Respekt vor dem in den USA geborenen Brasilianer und Haas-Testfahrer – seine Einsätze als Grosjean-Ersatz 2020 endeten mit den diskreten Rängen 17 und 19.

Den Ferrari-Reservisten und früheren GP-Piloten Antonio Giovinazzi in den Haas zu setzen, bringt nichts: Der Italiener hat seine Chance bei Alfa Romeo nicht nutzen können.

Ferrari-Testfahrer Robert Shwartzman kommt auch nicht in Frage, er stammt ebenfalls aus Russland (aus St. Petersburg).

Nein, wenn Gene Haas 2022 an die guten Leistungen der Saison 2018 anschliessen will (fünfter Schlussrang in der Konstrukteurs-Meisterschaft), und wenn gleichzeitig Ferrari wirklich herausfinden will, wie gut Mick Schumacher in Wahrheit ist, dann kann es nur eine Lösung geben – den Australier Oscar Piastri.



Der 20-Jährige aus Melbourne ist in den vergangenen drei Jahren nur so durch die Nachwuchsserien geflogen: Meister 2019 im Formel Renault Eurocup, Meister 2020 in der Formel 3, Meister 2021 in der Formel 2.



Die einzige Hürde: Piastri gehört zum Nachwuchsprogramm von Alpine und soll mittelfristig das Cockpit von Fernando Alonso übernehmen.



Piastri als Leihgabe in einen Haas zu setzen, hätte für alle Beteiligten nur Vorteile: Haas erhielte einen der besten jungen Piloten der Vollgasbranche; Ferrari würde erkennen, was Mick Schumacher wert ist, und Alpine könnte seinen Junioren in Ruhe ausbilden.





Barcelona-Test

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (Pirelli-Reifenmischung C5)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (C5)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (C4)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 (C4)

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 (C3)

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (C3)

7. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (C5)

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (C4)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (C3)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (C4)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (C4)

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (C4)

13. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (C3)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (C3)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (C3)

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,885 (C3)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (C3)

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (C3)

19. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (C3)

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (C3)

21. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,909 (C3)



Reifenmischungen: C5 (extraweich), C4 (weich), C3 (mittelhart)





Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi