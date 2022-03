Drive to Survive: Stefano Domenicali lobt Netflix

Die Netflix-Doku «Drive to Survive» hat der Königsklasse viele neue Fans beschert. Das wird auch so bleiben, betont Formel-1-CEO Stefano Domenicali, der eine Konzeptänderung nicht ausschliesst, sollte diese nötig werden.

Am 11. März wird der Streaming-Anbieter Netflix die vierte Staffel der erfolgreichen Formel-1-Doku «Drive to Survive» zeigen. Die Fans dürfen sich auf zehn Folgen freuen, die sich um die spannende Saison 2021 und den Titelkampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton drehen.

Die ersten drei Staffeln, in denen die vorangegangenen Jahre aufgearbeitet werden, haben der Königsklasse viele neue Zuschauer beschert. Das weiss auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali, der unlängst bei einer Sitzung mit Wall-Street-Analysten erklärte: «Es besteht kein Zweifel daran, dass die Serie eine unglaubliche Wirkung hatte, speziell auf die neuen Zuschauer und Märkte wie die USA. Das wird sich sicherlich fortsetzen.»

Der Italiener konnte die neue Staffel bereits anschauen und verspricht: «Sie wird fantastisch sein, und wie man sich vorstellen kann, wird es nach dem, was im letzten Jahr passiert ist, eine Menge Action geben.»

Solange der Mehrwert für die Formel 1 vorhanden ist, will Domenicali am Konzept der Serie, die ein breites Publikum ansprechen will, nicht rütteln. Sollte sich daran etwas ändern, müsse man aber mit den Netflix-Machern neu verhandeln und schauen, was man gegebenenfalls anders machen könne, fügte der frühere Ferrari-Teamchef an.

Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi