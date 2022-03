Williams: Kleines Problem, grosse Auswirkung 12.03.2022 - 11:01 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Alex Albon

Das Williams-Team musste am zweiten Testtag in Bahrain umfangreiche Reparaturarbeiten am FW44 vornehmen, weil die Bremsen Feuer fingen und ein Reifen explodierte. Deshalb wurde das Testprogramm angepasst.