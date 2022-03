Alpine: Grosszügige Geste an McLaren und Ricciardo

Sollte der an Covid-19 erkrankte Daniel Ricciardo nächste Woche nicht am Formel-1-Saisonstart teilnehmen können, darf Alpine-Reservist für den McLaren-Piloten ausrücken, wie das Team aus Enstone bestätigt.

Daniel Ricciardo musste beim zweiten Formel-1-Saisontest in Bahrain einsehen, dass er seinen Einsatz nicht absolvieren konnte. Der Australier fühlte sich nicht wohl und McLaren stellte das Programm um. Am Freitagabend bestätigte das Team schliesslich die Gerüchte um eine mögliche Coronavirus-Infektion des GP-Stars, nachdem diese Spekulationen zunächst dementiert worden waren.

Der 32-Jährige befinde sich bereits auf dem Weg zur Besserung und in Isolation, teilte der Traditionsrennstall aus Woking mit, das Team gab sich zuversichtlich, was die rechtzeitige Rückkehr des Lockenkopfs zum Saisonstart auf dem Wüstenkurs in der nächsten Woche angeht. Dennoch wurde heftig darüber diskutiert, wer Ricciardos Platz einnehmen sollte, sollte sich dessen Covid-19-Infektion hinziehen.

Als erste Wahl wurden die Formel-E-Piloten Stoffel Vandoorne und Nyck de Vries ausgemacht, die zum Mercedes-Fahrerkader gehören und in der rein elektrischen Serie als Werksfahrer antreten. Doch weil Ersterer nächste Woche das 12h-Rennen in Sebring bestreiten soll, würde wohl nur De Vries zur Verfügung stehen.

Eine weitere Option stellt Alpine-Junior Oscar Piastri dar. Der 20-Jährige aus Melbourne dürfte als Ersatz einspringen, teilte das Alpine-Team in einem kurzen Statement mit. Darin heisst es: «Um unseren jungen Talenten die besten Chancen zu bieten, haben wir uns darauf geeinigt, dass McLaren auf den Alpine-Reservisten Oscar Piastri zurückgreifen kann, sollte ein Fahrer ausfallen.»

Gleichzeitig stellt das Team klar: «Oscar bleibt bei Alpine unter Vertrag und wir haben Priorität, wenn es um den Anspruch auf seine Dienste geht.» Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer erklärte bei «Sky Sports»: «Sie müssten nicht einmal die Flagge auf dem Auto ändern. Es wäre grossartig, wenn Oscar ein paar Rennen in der Formel 1 fahren und wertvolle Erfahrungen sammeln könnte. Wir haben mit McLaren darüber gesprochen, dass Oscar ein Reservefahrer sein könnte, wenn sie einen brauchen. Aber er ist in erster Linie unsere Reserve, wenn es also einen Konflikt gibt, werden wir ihn nehmen.»

Bahrain, Tag 3, Stand 16.20 Uhr

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 min (33 Runden) C4

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:32,645 (41) C3

3. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (59) C5

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

4. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (44) C5

5. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

6. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,151 (55) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (70) C4

9. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

10. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:33,970 (109) C3

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

12. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,504 (79) C4

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (112) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2