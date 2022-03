IndyCar-Star Colton Herta: Formel-1-Tests im McLaren

Der amerikanische Ausnahmekönner Colton Herta darf in diesem Jahr Formel-1-Erfahrungskilometer sammeln. Das McLaren-Team schickt den IndyCar-Star auf die Piste, wie der Rennstall bestätigt.

Colton Herta überzeugte bereits 2019 als jüngster Sieger in der Geschichte der IndyCar-Serie. Seit dem Sieg auf dem Circuit of the Americas wurde der heute 21-Jährige immer wieder mit einem Cockpit in der Formel 1 in Verbindung gebracht. Doch zunächst sammelte er in der amerikanischen Serie weitere Erfolge. Seit dem ersten Sieg konnte er sechs weitere erste Plätze und sieben Pole-Positions erobern.

Damit hat er auch die Aufmerksamkeit der McLaren-Teamverantwortlichen auf sich gezogen, die den US-Star in einem ein Jahr alten McLaren auf die Piste schicken werden. Das Team wolle die Gelegenheit nutzen, um junge Talente für die Zukunft unter die Lupe zu nehmen, heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Man werde bald mehr über das Testprogramm in diesem Jahr bekanntgeben, verspricht der Rennstall.

Teamchef Andreas Seidl sagt über die Pläne mit dem amerikanischen Talent: «Colton hat sein Können in der IndyCar-Serie bereits unter Beweis gestellt und wir sind gespannt, wie er sich im Formel-1-Auto anstellen wird. Wir sind überzeugt, dass unser Testprogramm ihm eine wertvolle Erfahrung bescheren wird.»

Herta selbst erklärt: «Ich möchte mich bei McLaren für die Gelegenheit bedanken, meine ersten Runden in einem GP-Renner zu drehen, das wollte ich schon immer ausprobieren. Das Testprogramm gibt mir eine tolle Chance, um Erfahrung in einer für mich neuen Serie zu sammeln und von einem etablierten Team wie McLaren zu lernen.»

Bahrain, Tag 3, 17 Uhr

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

3. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

5. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

7. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

8. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,151 (57) C3

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2