Max Verstappen (1.): «Keiner geht ans Limit»

Max Verstappen drehte am letzten Test-Nachmittag in Bahrain 53 Runden

Formel-1-Champion Max Verstappen drehte am letzten Testtag die schnellste Runde von allen. Der Red Bull Racing-Star betonte hinterher, dass man die Test-Zeitenliste nicht überbewerten darf.

Das Red Bull Racing Team durfte sich über einen erfolgreichen Abschluss der Vorsaison-Testfahrten freuen. Sergio Pérez und Max Verstappen teilten sich die Arbeit am dritten Bahrain-Testtag auf und drehten insgesamt 96 Runden. An den drei Testtagen absolvierte der RB18 damit 320 Runden auf dem Wüstenkurs, auf dem nächste Woche das erste Rennen der Saison ausgetragen wird.

Verstappen war mit 1:31,720 min die schnellste Test-Runde und erklärte hinterher: «Der Hauptfokus lag heute darauf, die Reifen zu testen, die wir in der nächsten Woche am Auto haben werden. Das Auto fühlte sich gut an und wir konnten das Programm, das wir uns vorgenommen haben, auch erledigen. Das ist immer positiv.»

«Aber da keiner beim Testen ans Limit geht oder im Qualifying-Trimm seine Runden dreht, dürfen wir die Zeiten nicht überbewerten», warnte er gleichzeitig. Und der Niederländer, der mit neuen Seitenkästen und einem überarbeiteten Unterboden unterwegs war, betonte: «Die neuen Teile, die wir heute dabei hatten, haben sich bewährt, und darauf haben wir natürlich auch gehofft.»

Sein Teamkollege Pérez stimmte ihm zu: «Ich rückte in der ersten Session aus, und die verlief ganz gut. Wir haben sehr viel über das Auto gelernt, aber es gibt noch viel, das wir herausfinden müssen. Wir können uns in vielen Bereichen noch verbessern, um das Beste aus unserem Gesamtpaket zu machen. Insgesamt war es aber ein positiver Tag und ich freue mich jetzt schon auf das Rennwochenende in der nächsten Woche.»

Der leitende Renningenieur Guillaume Rocquelin ergänzte: «Die Rundenzeiten sind derzeit irrelevant, es ging uns heute mehr darum, die Lehren, die wir in den letzten Tagen gezogen haben, auch umzusetzen. Wir haben die unterschiedlichen Reifenmischungen ausprobiert, und es gab leichte Unterschiede bei der Wahl der Reifen, die unsere beiden Fahrer getestet haben. Aber es ging bei beiden um das Gleiche: Wir wollten eine gute Basis für das Rennwochenende schaffen und ich denke, das ist uns auch gelungen.»

Bahrain, Tag 3, 17 Uhr

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

3. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

5. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

7. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

8. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,151 (57) C3

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2