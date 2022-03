Max Verstappen: Lob für Ferrari, Argwohn für Mercedes

Bahrain-Bestzeit für Weltmeister Max Verstappen mit Red Bull Racing, Mercedes mit diskreten Rundenzeiten. Max sagt, warum er wie Carlos Sainz glaubt – Mercedes hat nicht gezeigt, was sie können.

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hatte die Lacher auf seiner Seite. Der 27-jährige Madrilene sagte in einer Medienrunde in Bahrain, was bei Mercedes abgeht: «Wir erleben seit fünf oder sechs Jahren, dass Mercedes bei Tests beteuert, wie schwierig alles sei. Aber das glaube ich keine Sekunde. Anhand der GPS-Daten können wir sehen, was Sache ist und – ich sage besser nicht mehr dazu. Aber all das ist typisch Mercedes. Immer hübsch den Gegner starkreden, und dann kommen sie zum Rennen und fahren alles in Grund und Boden.»

Sainz’ früherer Toro-Rosso-Stallgefährte Max Verstappen ist ähnlicher Ansicht. Der Formel-1-Champion von 2021 lässt sich durch die Bestzeit von Red Bull Racing am letzten Tag und die eher diskrete Darbietung von Mercedes nicht in falsche Sicherheit wiegen.

Der 20-fache GP-Sieger aus den Niederlanden empfindet für Mercedes Misstrauen: «Es läuft tatsächlich immer ein wenig nach dem gleichen Muster ab. Wenn ein Rivale eine gute Leistung zeigt, dann heisst es: ‘Wir sind gewiss nicht Favorit.’ Und dann eine Woche später, wenn die Dinge beim Rennen gut laufen, heisst es: ‘Oh, wir haben die Wende in nur einer Woche geschafft. Das ist nicht normal, unglaubliche Arbeit! Danke an alle im Rennwagenwerk!’»

Max hat den Fans immer wieder gesagt, sie sollten nichts auf die Rundenzeiten geben. Er meint: «Vor einem Jahr haben wir ähnliche Töne von Mercedes gehört, als wir beim Wintertest die Schnellsten waren, und dann haben sie das erste Rennen gewonnen.»

Auf die Frage, welches Team ihm Eindruck gemacht habe, antwortet Max: «Ferrari war konstant schnell. Ich bin davon überzeugt, dass die ein solides Auto haben. Gewiss, auch sie waren nicht vom einen oder anderen Problem gefeit, aber ich glaube, die haben einen guten Test gehabt.»



«Ferrari hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Sie haben das Projekt 2022 früher in Angriff genommen als andere Teams. Aber letzlich wird das nicht den Ausschlag geben. Enscheidend wird sein, wie effizient während der Saison entwickelt wird.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2