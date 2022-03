Lewis Hamilton in Sorge: So muss Mercedes zulegen

Lewis Hamilton hat seine Fans alarmiert. Der siebenfache Weltmeister ist nicht der Ansicht, dass Mercedes derzeit siegfähig ist. Alles nur Tiefstapelei? Was der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sagt.

Das stockte den Anhängern von Lewis Hamilton mal kurz der Atem. Der 103-fache GP-Sieger hat nach Abschluss der Formel-1-Wintertests in Bahrain festgehalten: «Ich bin sicher, dass wir derzeit nicht die Schnellsten sind. Das kann jeder erkennen.»

«Ferrari sieht am schnellsten aus, dahinter folgt wohl Red Bull Racing und dann erst wir oder McLaren. Ich denke nicht, dass wir derzeit um Siege kämpfen können.»

Für Rivalen wie Carlos Sainz oder Max Verstappen ist das Tiefstapelei erster Güte. Aber was sagt der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin zum Stand der Dinge bei den Silbernen?

Der 48-Jährige Engländer aus Liverpool fasst die Arbeit in der Wüste von Sakhir so zusammen: «Wir haben einige Fortschritte erzielt mit Blick auf das so genannte Bouncing, wenn also der Wagen auf den Geraden zum Hüpfen neigt. Auch bei der Abstimmung scheinen wir Schritte in die richtige Richtung gemacht zu haben. Wir können noch viel Leistungsfähigkeit herausholen, wenn wir weitere Fortschritte beim Kampf gegen Bouncing machen und das Auto besser abstimmen. Wir haben eine Menge Daten, so dass wir in den nächsten Tagen hoffentlich ein besseres Verständnis für die Probleme gewinnen können.»

«Was die Zuverlässigkeit angeht, so liefen das Chassis und die Antriebseinheit ohne Probleme. Das ist ermutigend und ein Beweis für die gute Arbeit, die wir in den Werken von Brackley und Brixworth geleistet haben.»



«Die Leistungsfähigkeit des Autos lässt sich nicht so einfach beurteilen. Wir hatten Schwierigkeiten, alles aus den härteren Reifen herauszuholen, auf weicheren Mischungen fällt es das leichter. Wir haben das Gefühl, dass wir noch ein wenig Speed finden müssen, wenn wir beim ersten Rennen um den Sieg mitkämpfen wollen, aber wir lernen stetig dazu und haben eine gutes Entwicklungstempo.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2