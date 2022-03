Charles Leclerc (Ferrari) staunt: «Nur selten erlebt»

Der Monegasse Charles Leclerc (24) ist von der soliden Arbeit bei Ferrari überaus angetan. Was den zweifachen GP-Sieger ins Staunen gebracht hat und was er über die Gegner der Italiener sagt.

Charles Leclerc hat den Bahrain-Test als Drittschnellster abgeschlossen, aber ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie vorsichtig wird diese Rangliste behandeln sollten: Max Verstappen an der Spitze, okay, aber niemand wird ernsthaft glauben, dass Mick Schumacher (Zweitschnellster im Test) beim WM-Auftakt in Podestnähe kommen wird. Wie sagte Verstappen so schön: «Die Zeiten spielen keine Rolle.»

Aber auch der Formel-1-Weltmeister aus den Niederlanden anerkennt, welch gute Arbeit Ferrari geleistet hat. «Die waren konstant schnell und haben ein solides Auto.»

In diesem Auto sitzen der Spanier Carlos Sainz und der Monegasse Charles Leclerc. Der zweifache GP-Sieger aus Monaco hat mit dem Ferrari F1-75 am letzten Bahrain-Testtag hinter Verstappen und Schumacher die drittschnellste Zeit erzielt.

Leclerc sagt: «Ich habe es nur selten erlebt, das seine Saisonvorbereitung so reibungslos verläuft. Wir hatten keine grösseren Schwierigkeiten. Das finde ich bemerknswerte, wenn wir daran denken, wie neu diese Autos sind.»

Charles gibt zu: «Unter gewissen Bedingungen ist dieses Hüpfen auf den Geraden noch immer ein Problem. Aber abgesehen davon konnten wir uns in Bahrain ganz darauf konzentrieren, den Wagen zu verbessern.»

Wo siedelt Leclerc den berühmtesten Rennstall der Welt derzeit an? Der 24-Jährige sagt: «Red Bull Racing hat am letzten Tag ein stattliches Update gebracht, Mercedes zeigte zum zweiten Test ein so umgebautes Auto, dass es wie ein neues Fahrzeug aussah. Ich glaube nicht, dass wir deren Potenzial schon gesehen haben. Wir wissen ungefähr, um wie viel wir noch zulegen können, aber es ist fast nicht möglich einzuschätzen, wie das bei den Gegnern aussieht.»



«Wir freuen uns, dass unser Wintertest gut verlaufen ist. Aber wir bleiben auf der Hut. Im Test vorne mitzumischen, das bedeutet überhaupt nichts. Letztlich muss ich sagen – ich weiss nicht, wo wir gemessen an den Gegnern stehen. Ich kann nur sagen, dass wir einen guten Wintertest hatten.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2