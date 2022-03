Christian Danner über Sebastian Vettel: Düsteres Bild

Der Münchner Ex-GP-Pilot Christian Danner (63) ist skeptisch, was die Erfolgaussischten von Sebastian Vettel bei Aston Martin angeht. «Vettel ist von einem Sieg genau so weit entfernt wie im vergangenen Jahr.»

Viele Fans von Sebastian Vettel fragen sich: Was macht der Heppenheimer Ende 2022, wenn sein Vertrag mit Aston Martin ausläuft? Bleibt er in der Königsklasse oder hört er auf?

Der neue Aston Martin-Teamchef Mike Krack hat gesagt, wie er Sebastian Vettel bei Laune halten will: «Seb hat vier WM-Titel und 53 Rennen gewonnen, da will man nicht mühselig am Ende der Top-Ten herumkrebsen. Sebastian behält das grosse Bild im Auge. Er sieht, was bei uns aufgegleist wird. Eine Entscheidung über seine Zukunft steht und fällt nicht mit dem Auto von 2022. Wenn er bei uns eine Perspektive sieht, dann werden wir die Möglichkeit haben, länger mit ihm arbeiten zu können. Aber ich habe darüber noch nicht mit ihm geredet.»

Wenige Tage vor dem Saisonstart in Bahrain ist Christian Danner nicht sehr optimistisch. Der 63-jährige Münchner, Formel-3000-Champion 1985 und seit vielen Jahren GP-Experte von RTL, sagt in der Sendung AvD Motor & Sport Magazin: «Vettel ist von einem Sieg genau so weit entfernt wie im vergangenen Jahr.»

Der langjährige Formel-1-Pilot weiter: «Ich gehe von einem wichtigen Jahr für Vettel aus. Es wird gemunkelt, dass er seine beste Jahren bereits hinter sich habe. In den letzten Jahren ist er nämlich nicht durch fahrerische Highlights aufgefallen, sondern eher durch Fehler.»

Auch nach dem Schritt zu einer komplett neuen Rennwagengeneration erkennt Danner bei Aston Martin nicht den grossen Schritte nach vorne. «Zum einen befindet sich das Team noch im Aufbau. Zum anderen bezweifle ich, ob die Investitionen wirklich alle so sinnvoll sind.»



Was ausser Frage steht, sind Einstellung und Arbeits-Ethik von Vettel. Danner weiter: «Sebastian ist nicht so der Denkmal-Typ, sondern er zieht seine Karriere wie geplant durch. Er ist ein eigener Charakter, der in der Formel 1 für sehr viel Frische und einen Hauch von Intellektualität gesorgt hat.»



Aber Danner glaubt auch: Die sechs Jahre bei Ferrari ohne WM-Titel haben Spuren hinterlassen und «Vettel schon etwas zusammengehauen».





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2