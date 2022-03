Romain Grosjean über Haas: «Ich hätte nein gesagt»

Als klar war, dass sein frühere Stallgefährte Kevin Magnussen zu Haas zurückkehrt, twitterte Romain Grosjean: «Ich bin wirklich glücklich für dich.» Aber der Genfer selber hätte ein solches Angebot abgelehnt.

Kevin Magnussen fährt wieder Haas, als Nachfolger von Nikita Mazepin und als neuer Stallgefährte von Mick Schumacher. Bei der Rückkehr in Bahrain schockierte Magnussen das Establishment mit der Bestzeit. Einer der sich sehr für den Dänen freut, ist sein langjähriger Haas-Stallgefährte Romain Grosjean.

Als der US-amerikanische Haas-Rennstall bestätigte, dass Magnussen in die Formel 1 zurückkehrt, meldete sich der Genfer Grosjean via Twitter zu Wort: «JA mein Freund, ich bin wirklich glücklich für dich.»

Der 35-jährige Grosjean selber ist von 2016 bis 2020 für Haas gefahren. Seit 2021 tritt er in der IndyCar-Serie an, 2022 im Rennstall von Michael Andretti. Hätte er ein Angebot von Haas angenommen? «Das bin ich oft gefragt worden», sagt der 179-fache GP-Teilnehmer gegenüber Motorsport Week. «Aber ich hätte nein gesagt. Ich bin sehr glücklich in Amerika und in der IndyCar-Serie.»

«Ich bin deshalb so happy, weil ich weiss: Ich habe an jedem Wochenende die Chance auf einen Sieg. Ich hatte eine unglaubliche Karriere in der Formel 1, und die Königsklasse wird immer ein elementarer Teil meines Lebens sein. Aber nun befinde ich mich in einem anderen Kapitel meiner Laufbahn, und dabei geht es um Rennsiege und einen möglichen Titelkampf. Also hätte ich ein Angebot von Haas abgelehnt.»

Der WM-Siebte von 2013 weiter: «Für Kevin freue mich sehr. Er ist ein fabelhafter Kerl, auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung gewesen sind. Wir sind uns auf der Rennstrecke ein paar Mal tüchtig in die Quere gekommen. Aber wir haben uns ausgesprochen, und von da an war alles gut.»

«Haas kommt jetzt hoffentlich wieder in ruhigere Zeiten. Sie mussten mit Sponsor Uralkali schwierige Entscheidungen treffen. Und ich schätze, der Grund, wieso Mazepin im Auto sass, war der Geldgeber.»



«Mick Schumacher hat mit Kevin einen sehr erfahrenen Teamgefährten erhalten, einen schnellen Mann. Magnussen kann sich einem Wagen sehr gut anpassen und alles aus dem Auto holen – selbst dann, wenn das Fahrzeug nicht perfekt liegt. Er kann mit so etwas umgehen. Ich hoffe, dass er einen konkurrenzfähigen Renner erhält.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2