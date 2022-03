Aston Martin von Sebastian Vettel: Bald alles anders?

Aston Martin hat bei den Wintertests einen eher diskreten Eindruck hinterlassen. Aston Martin-Entwicklungschef Tom McCullough gibt zu: Der Wagen von Sebastian Vettel könnte grundlegend geändert werden.

Der langjährige Formel-1-Fahrer und heutige RTL-GP-Experte Christian Danner hat zu Sebastian Vettel und Aston Martin ein düsteres Bild gezeichnet: «Vettel ist von einem Sieg genau so weit entfernt wie vor einem Jahr.»

Nach den Formel-1-Wintertests wird viel von Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes-Benz geredet, aber Aston Martin scheint mit dem 2022er-Rennwagen das Rad nicht neu erfunden zu haben.

Die Grünen waren das erste GP-Team auf der Testbahn, und Aston Martin-Technikchef Andy Green hat gesagt: «Wir haben schnell erkannt, dass es alleine bei den Seitenkästen mehrere Lösungsansätze gibt. Wir haben den Wagen so entworfen, dass wir uns hier nicht in einer Entwicklungssackgasse wiederfinden. Sollten wir merken, dass wir mit einer Lösung auf dem falschen Dampfer sind, so können wir reagieren.»

Aston Martin-Entwicklungschef Tom McCullough hat im Rahmen der Bahrain-Tests nun bestätigt: «Wir haben eine Entwicklung des Autos im Windkanal, die hat optisch nicht mehr viel mit dem heutigen Wagen zu tun. Und ich bin überzeugt davon, dass wir nicht die Einzigen sind, die so vorgehen.»

«Andy Green hat gesagt, dass wir uns nicht in eine Sackgasse begeben wollten. Das gibt uns jetzt die Freiheit, an frischen Lösungen zu arbeiten. Ich schätze, dass sich die Autos im Laufe der Monate einander angleichen, wenn auch nicht jeder so extreme Lösungen an den Wagen bringen wird, wie wir sie bislang gesehen haben.»

«Eine so krasse Auslegung wie am Mercedes, das haben wir nicht kommen sehen. Auch wenn wir von Mercedes den Motor, das Getriebe, die Hydraulik und die Hinterradaufhängung verwenden. Solche Informationen werden nicht geteilt. Ich habe diese extrem schlanke Lösung so wie viele Fans erstmals auf sozialen Netzwerken entdeckt. Das ist eine überaus eigenwillige Anordnung der Kühl-Elemente, das muss ich schon sagen.»



Gemessen an den Mercedes-Seitenkästen, oder was davon übrig ist, wirkt die Aston Martin-Lösung beinahe schon hausbacken. Tom McCullough: «Gerade beim Thema Seitenkasten haben wir in der Konzeptphase sehr viele unterschiedliche Ansätze erwogen. Nun sehen wir uns die Lösungen der Gegner an, so wie das die Aerodynamiker aller Teams machen. Da werden wir hüben und drüben sehr viel Neues sehen im Laufe der kommenden Monate.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich





Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2





Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2