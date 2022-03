Bahrain-GP im Fernsehen: Ein Neuling & ein Rückkehrer

Die Formel-1-Piloten starten in dieser Woche in die neue Saison. Im 20-köpfigen Feld der Königsklasse gibt es einen GP-Neuling und einen Rückkehrer, mit dem niemand gerechnet hatte.

Die Formel-1-Stars haben ihre sechs Testtage in Barcelona und Bahrain absolviert und die neue Fahrzeuggeneration dabei etwas besser kennengelernt. Aussagen zum Kräfteverhältnis wollte aber auch nach den Vorsaison-Testfahrten kaum einer machen, schliesslich konnten die WM-Teilnehmer nicht wissen, welche Testprogramme, Spritmengen und Motoreinstellungen die Konkurrenten wählten, wenn sie ihre schnelleren Umläufe absolvierten.

Auch die routinierten Formel-1-Stars hatten kein leichtes Spiel, wie Sebastian Vettel etwa klarstellte: «Diese neuen Formel-1-Autos unterscheiden sich unglaublich stark von ihren Vorgängern und wir haben die letzten Wochen damit verbracht, so viel wie möglich über sie in Erfahrung zu bringen.»

Für einen GP-Fahrer war die Herausforderung besonders gross: Alfa Romeo-Neuling Zhou Guanyu bestreitet in diesem Jahr seine erste Saison in der Königsklasse. Der Chinese kann es kaum erwarten, das GP-Debüt auf dem Wüstenkurs von Bahrain, das in dieser Woche bestritten wird, in Angriff zu nehmen.

«Ich habe schon viele Jahre von meiner Premiere in der Formel 1 geträumt und dieses Wochenende wird für mein Land und mich ein unvergessliches werden. Ich werde diesen Moment geniessen, genauso wie meine Familie und alle anderen, die uns auf diesem Weg unterstützt haben. Wir haben sehr hart gearbeitet, um es zu schaffen, und ich bin unglaublich dankbar für all die Unterstützung, die ich im Laufe der Jahre erhalten habe», erklärt Zhou brav.

«Natürlich endet die harte Arbeit nicht mit dem Debüt», weiss der 22-Jährige aus Shanghai. «Ich bin mir der Herausforderung bewusst und weiss, wie hart ich arbeiten und wie schnell ich lernen muss. Zum Glück hat mich mein Team sehr gut auf dieses Debüt vorbereitet», betont er.

Mit Haas-Rückkehrer Kevin Magnussen gesellt sich ein unerwartetes Gesicht zu den Fahrern der Saison 2022. Der Däne durfte den Platz des entlassenen Russen Nikita Mazepin einnehmen und sagte sofort zu, als der US-Rennstall anklopfte. «Es ist toll, dass sich die Formel 1 in eine Richtung entwickelt hat, die engere Verfolgungsjagden in den Rennen erlaubt. Das Timing für meine Rückkehr nach einem Jahr Pause stimmt, da sich alle an die neuen Autos anpassen müssen», ist er sich sicher.

«Die Autos sind immer noch sehr schnell und generieren eine Menge Abtrieb», sagt der 29-Jährige. «Man spürt, dass sie schwerer als ihre Vorgänger sind, aber es ist immer noch ein grosser Spass, damit zu fahren und es fühlt sich immer noch wie ein Formel-1-Auto an», lautet sein Urteil über die neue Fahrzeuggeneration.

Zu seinen Zielen befragt erklärt Magnussen: «Ich denke, es ist wichtiger, einen soliden Start hinzulegen als einen fulminanten. Natürlich wäre es schön, ein starkes Ergebnis zu erzielen, und wir werden auch alles geben, um das zu erreichen. Aber am wichtigsten ist es, einen guten Saisonstart zu erleben und eine Grundlage zu schaffen, auf der wir für den Rest der Saison aufbauen können.»

Ob das dem Haas-Rückkehrer gelingt, wird sich am Sonntag beim ersten WM-Lauf des Jahres (Start um 16 Uhr MEZ) zeigen. Wer nichts von der Action in der Wüste verpassen will, findet hier die wichtigsten TV-Zeiten.

Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 18. März

06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

07.45: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

09.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.15: Sky Sport F1 – Top 10: Most dramatic moments in 2021

11.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.00: Erstes Training

13.20: ORF1 – Erstes Training

15.30: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

18.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – Bahrain 2021

18.40: Sky Sport F1 – Top 10: Most dramatic moments in 2021

19.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

20.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

Samstag, 19. März

06.00: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

06.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.00: Sky Sport F1 – Titelkampf 2021

09.15: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

11.45: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

12.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

14.20: ORF1 – Drittes Training Highlights

14.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.45: ORF1 – Formel-1-News

15.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

18.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

Sonntag, 20. März

06.45: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

10.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

14.00: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.40: ORF1 – Formel-1-News

15.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.25: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Bahrain

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.50: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.50: ServusTV – Bahrain-GP Highlights