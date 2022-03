Bahrain-GP im Fernsehen: Wer in der Wüste stark ist

Nach dem Ausfall von Sebastian Vettel haben wir nur noch zwei Bahrain-GP-Sieger im Feld: Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Wir zeigen, wie sich die 20 Piloten bislang in Bahrain geschlagen haben.

Zum 18. Mal findet ein Grosser Preis von Bahrain statt, zum 19. Mal ein WM-Lauf auf dem Bahrain International Circuit – denn 2020 gab es ein zweites Rennen hier, auf dem äusseren Pistenlayout, als Grosser Preis von Sakhir.

Nachdem Sebastian Vettel wegen Corona passen muss und durch Nico Hülkenberg ersetzt ist, haben wir nur noch zwei Bahrain-Sieger im Feld: Fernando Alonso und Lewis Hamilton.

Wir haben uns alle Sieger von Bahrain angeschaut und wollten darüber hinaus wissen, was die besten Ergebnisse der 20 Formel-1-Fahrer auf dem Bahrain International Circuit gewesen sind.





Bahrain-GP: Alle Sieger

2004 Michael Schumacher (D), Ferrari

2005 Fernando Alonso (E), Renault

2006 Fernando Alonso (E), Renault

2007 Felipe Massa (BR), Ferrari

2008 Felipe Massa (BR), Ferrari

2009 Jenson Button (GB), BrawnGP

2010 Fernando Alonso (E), Ferrari

2011 kein Grand Prix

2012 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2013 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2014 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 Nico Rosberg (D), Mercedes

2017 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2018 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2019 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2020 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2020 Segio Pérez (MEX), Racing Point (Sakhir-GP)

2021 Lewis Hamilton (GB), Mercedes





Bahrain-GP: Ihre besten Ergebnisse

Lewis Hamilton: Sieger 2014, 2015, 2019, 2020 und 2021

George Russell: 9. (Sakhir-GP 2020)

Max Verstappen: 2. (2021)

Sergio Pérez: Sieger (Sakhir-GP 2020)

Charles Leclerc: 3. (2019)

Carlos Sainz: 4. (Sakhir-GP 2020)

Daniel Ricciardo: 4. (2014 und 2016)

Lando Norris: 4. (2021)

Fernando Alonso : Sieger 2005, 2006 und 2010

Esteban Ocon: 2. (Sakhir-GP 2020)

Pierre Gasly: 4. (2018)

Yuki Tsunoda: 9. (2021)

Nico Hülkenberg: 5. (2014)

Lance Stroll: 3. (Sakhir-GP 2020)

Alex Albon: 6. (Sakhir-GP 2020)

Nicholas Latifi: 14. (2020)

Valtteri Bottas: 2. (2018 und 2019)

Guanyu Zhou: – (GP-Neuling)

Mick Schumacher: 16. (2021)

Kevin Magnussen: 5. (2018)





