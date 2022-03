Lewis Hamilton: «Haben viel grössere Probleme»

Die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell kämpften in beiden Trainings mit ihrem Dienstwagen. Das Duo ist sich einig: Die Probleme, die ihr Team bekundet, werden nicht so schnell aus der Welt sein.

Weil Mercedes schon einige Male im Winter von Problemen sprach, bevor die starke Form pünktlich zum ersten Qualifying und Rennen zurückkehrte, reagieren viele Rennfahrer-Kollegen und Experten mit Skepsis auf die Klagen von Lewis Hamilton und George Russell über den W13. Doch schaut man den Sternfahrern in Bahrain bei der Arbeit zu, wird offensichtlich, dass der neue Silberpfeil so seine Tücken hat.

Auf der Zeitenliste hinterlassen der siebenfache Weltmeister und sein neuer Teamkollege keinen so schlechten Eindruck: Russell schaffte es in beiden Freitagstrainings auf den vierten Platz, Hamilton beendete die erste Session auf Position 7 und das zweite Training auf dem neunten Platz. Dabei spulte er ein anderes Programm ab als sein junger Landsmann, wie er hinterher bestätigte.

«Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert, aber ich habe nicht mitverfolgt, was George getan hat, weil ich mich auf meine Probleme konzentriert habe», berichtete Hamilton nach getaner Arbeit. Und er betonte: «Im Vergleich zur Vergangenheit haben wir in diesem Jahr viel grössere Probleme, die wir lösen müssen. Und es scheint, als ob alles, was wir dagegen unternehmen, nicht viel ändert. Ich fürchte, es wird etwas länger dauern, bis wir diese in den Griff bekommen haben.»

Auch Russell betont: «Die Rundenzeiten zeigen klar, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Wir haben uns etwas verbessert, aber das Tempo ist derzeit einfach nicht vorhanden. Wir müssen heute Nacht die Daten analysieren, aber beim Speed sind wir sehr weit von Red Bull Racing und Ferrari entfernt. Und selbst AlphaTauri und Alfa Romeo scheinen schneller zu sein.»

«Die viertschnellste Zeit darf man nicht überbewerten», mahnte der 24-Jährige. «Das ist auf einer schnellen Runde – aber ich denke, das Tempo mit mehr Sprit an Bord ist aussagekräftiger. Wir waren konstant eine Sekunde langsamer als unsere Rivalen und nun müssen wir schauen, ob es dafür einen bestimmten Grund gibt.»

Auch Russell erwartet keine schnelle Wende: «Mit allem, was wir ausprobieren, scheinen wir einen Schritt nach vorne und zwei Schritte nach hinten zu gehen. Es wird wohl etwas Zeit brauchen, bis wir diese Probleme in den Griff bekommen haben. Es liegt noch ziemlich viel Arbeit vor uns.»

2. Training, Sakhir

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:31,936

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,023

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:32,520

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,529

05. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,877

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,951

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:32,958

08. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,085

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:33,144

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,183

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,280

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:33,360

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:33,621

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:33,789

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,953

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,958

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,061

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,166

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:34,486

20. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:34,735





1. Training, Sakhir

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:34,193 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,557

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,611

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:34,629

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:34,742

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,814

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,943

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,000

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:35,028

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:35,050

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,053

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:35,151

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,644

14. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,815

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,923

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,304

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,402

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,536

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,804

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, keine Zeit