Champion Max Verstappen (1.): «Ferrari in guter Form»

Formel-1-Champion Max Verstappen hatte bei den Wintertests Bestzeit erzielt und ist jetzt auch nach dem ersten Trainingstag in Bahrain Schnellster. Der Niederländer findet: «Wir hatten einen guten Tag.»

Die Stunde der Wahrheit schlägt in Bahrain um 18.00 Uhr: Dann beginnt am 19. März das Qualifying, dann beginnt am 20. März der Formel-1-WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit. Da auch das dritte freie Training um 18.00 Uhr begann, waren Fans und Fachleute gespannt auf das Ergebnis.

Den besten Eindruck hinterlassen derzeit Max Verstappen und die Ferrari-Fahrer. Aber noch immer ist die Reihenfolge mit Vorsicht zu geniessen: Tanks waren nicht fast leer wie in der Quali, die Motoren nicht auf volle Leistung getrimmt.

Einhellige Meinung im Fahrerlager: Von Mercedes kommt noch mehr. Aber für die Pole-Position wird es wohl nicht reichen. Und, nicht zu vergessen, nach eher klammen 17 Grad am Freitagabend wird es nun von Tag zu Tag wärmer. Auch dies wird einen Einfluss auf das Kräfteverhältnis im Feld haben.

Max Verstappen ist von der Arbeit am Freitag angetan. Der 20-fache GP-Sieger sagt: «Wir hatten einen guten Tag. Wir haben ein paar neue Dinge am Auto ausprobiert, die ganz gut geklappt haben, und ich bin zufrieden mit unserer Arbeit.»

«Das Handling ist auf die eine schnelle Runde gut, aber der Wagen liegt auch im Dauerlauf prima. Er reagiert auf alle Veränderungen so wie er sollte. Es ist jedoch auch zu erkennen – Ferrari ist in guter Form. Die sind nah an uns dran, aber das macht ja auch einen Teil des Spasses aus.»

Max stellt fest: «Es war unter Anderem Sinn des Reglements, dass die Leistungsdichte im Feld höher wird, und ich glaube, wir sehen da gute Anzeichen. Im Laufe der Saison wird das noch deutlicher zu sehen sein.»



«Das Auto fühlte sich heute von Anfang an gut an. Wenn du natürlich zuvor auf der gleichen Bahn den Wintertest gehabt hast, dann kommst du automatisch leichter in ein besseres Betriebsfenster.»



Aber als Favorit sieht sich Max nicht gezwungenermassen. «Da müssen wir noch etwas abwarten. Es ist für mich noch nicht ganz klar, was die Gegner in Sachen Motoreinstellung gemacht haben. Ganz sicher ist am Freitag keiner mit voller Power gefahren.»





2. Training, Sakhir

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:31,936

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,023

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:32,520

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,529

05. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,877

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,951

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:32,958

08. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,085

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:33,144

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,183

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,280

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:33,360

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:33,621

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:33,789

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,953

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,958

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,061

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,166

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:34,486

20. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:34,735





1. Training, Sakhir

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:34,193 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,557

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,611

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:34,629

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:34,742

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,814

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,943

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,000

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:35,028

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:35,050

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,053

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:35,151

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,644

14. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,815

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,923

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,304

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,402

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,536

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,804

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, keine Zeit