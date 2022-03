Mick Schumacher vor Hamilton 8.: «Das tut gut»

Haas-Fahrer Mick Schumacher (22) hat sich im zweiten freien Training zum Grand Prix von Bahrain keck auf Rang 8 geschoben, vor Lewis Hamilton! Schumacher sagt: «Bis jetzt läuft alles sehr gut.»

Hätten wir darauf eine Wette abgeschlossen, so wäre vielleicht ein hübsches Sümmchen zustandegekommen. Aber mal ehrlich: Wer hätte vor dem GP-Wochenende in Bahrain schon darauf gesetzt, dass Haas-Fahrer Mick Schumacher am Ende des ersten Trainingstags eine schnellere Zeit vorweisen kann als der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton?

Selbst wenn Freitagzeiten nie das wahre Bild zeigen: Abgeschlagen Letzter wird Haas in dieser Saison nicht sein. Das hat auch Mick Schumacher bestätigt. Und Formel-1-Rückkehrer Kevin Magnussen stellte sicher, dass beide Haas-Renner in den Top-Ten auftauchen.

Mick Schumacher sagt nach den ersten beiden Trainingsstunden auf dem Bahrain International Circuit: «Viel besser hätte das Wochenende nicht beginnen können. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt Fortschritte mit der Abstimmung gemacht. Jetzt geht es um Nuancen im Set-up. Der Wagen läuft auch im Dauerlauf prächtig, das macht Mumm für Sonntag. Ich weiss, wir hatten heute nur zweites freies Training, aber es tut gut, in den Top-Ten zu liegen.»

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Wir hatten nicht das kleinste Problem. Das stellt unserer ganzen Mannschaft ein tolles Zeugnis aus, wie sie nach der vergangenen Woche an Probleme gearbeitet hat. Jetzt müssen wir diese Standfestigkeit und den guten Speed in die Quali und ins Rennen übertragen.»

Kevin Magnussen ergänzt: «Der Wagen fühlte sich hervorragend an. Im ersten Training ging es um das Gefühl für das Auto, im zweiten dann um eine Quali-Simulation. Wir sehen auf der Zeitenliste sehr gut aus, aber ich habe noch mehr Freude am Verhalten des Wagens im Dauerlauf. Ich konnte sehr konstante Rundenzeiten auf solidem Niveau fahren – ich kann es nicht erwarten zu sehen, wie das weitergeht.»

2. Training, Sakhir

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:31,936

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,023

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:32,520

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,529

05. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,877

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,951

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:32,958

08. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,085

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:33,144

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,183

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,280

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:33,360

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:33,621

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:33,789

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,953

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,958

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,061

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,166

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:34,486

20. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:34,735





1. Training, Sakhir

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:34,193 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,557

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,611

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:34,629

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:34,742

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,814

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,943

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,000

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:35,028

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:35,050

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,053

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:35,151

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,644

14. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,815

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,923

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,304

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,402

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,536

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,804

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, keine Zeit