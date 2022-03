Charles Leclerc (Ferrari/2.): Der Mut ist wieder da

Ferrari nach dem ersten Trainingstag in Bahrain auf den Rängen 2 (Charles Leclerc) und 3 (Carlos Sainz). Der Monegasse Leclerc sagt, wieso nach reichlich Pessimismus seine Zuversicht zurückgekehrt ist.

So schnell geht das in der Formel 1. Am Donnerstag vor dem WM-Auftakt in Bahrain schien sich der 24-jährige Ferrari-Pilot Charles Leclerc von der Aussicht auf einen erfolgreichen WM-Auftakt verabschiedet zu haben. Der zweifache GP-Sieger wirkte geknickt und meinte kleinlaut: «Ich bin jetzt ein wenig pessimistischer. Ich habe den Eindruck, dass wir hinter Red Bull Racing liegen. Wir reden hier nicht von einer Sekunde wie im vergangenen Jahr, aber für mich sind sie nach dem jüngsten Verbesserungen am Wagen Favorit.»

«Für Ferrari gilt daher ab Freitag: Ärmel hochkrempeln, so viel als möglich aus dem Tag holen, sich optimal auf den Samstag und fürs Rennen vorbereiten. Und das reicht dann hoffentlich, um ein Wörtchen um den Sieg mitreden zu können. Aber ganz ehrlich – ich sehe uns im Hintertreffen.»

Und Ferrari krempelte die Ärmel tatsächlich hoch: Als die zweite Trainingsstunde zu Ende gegangen war, erblickten die treuen Tifosi Leclerc auf Rang 2, nur Weltmeister Max Verstappen war schneller gewesen, und der Madrilene Carlos Sainz folgte dahinter als Drittschnellster.

Leclerc hat neuen Mut gefasst. Der Monegasse sagt: «Diese ersten beiden Trainings sind gut verlaufen, wir hatten keine Probleme. Wir scheinen gut bei der Musik zu sein – aber gleichzeitig müssen wir auch im Kopf behalten, dass es noch zu früh ist, um Schlussfolgerungen zu ziehen.«

«Für mich zählt, dass sich der Wagen gut anfühlt und mir Vertrauen einflösst. Wir haben sehr intensiv am Auto gearbeitet und stattliche Fortschritte erzielt. Jetzt geht es um Detailarbeit, um im Qualifying das Beste aus dem Ferrari zu holen.»





2. Training, Sakhir

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:31,936

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,023

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:32,520

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,529

05. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,877

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,951

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:32,958

08. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,085

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:33,144

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,183

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,280

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:33,360

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:33,621

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:33,789

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,953

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,958

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,061

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,166

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:34,486

20. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:34,735





1. Training, Sakhir

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:34,193 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,557

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,611

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:34,629

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:34,742

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,814

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,943

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,000

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:35,028

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:35,050

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,053

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:35,151

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,644

14. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,815

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,923

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,304

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,402

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,536

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,804

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, keine Zeit