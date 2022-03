Mercedes in Bahrain: Schadensbegrenzung in der Wüste

Die Gegner wollen es nicht so recht glauben, aber die Mercedes-Fahrer und auch die Teamleitung beteuern auch nach dem Trainingsfreitag in Bahrain, dass die Team-Weltmeister Probleme bekunden.

Wie oft hat das Mercedes-Team im Winter eine Leistungskrise vorausgesagt, nur um im ersten Rennen dann doch zur alten Stärke zurückzufinden. Glaubt man den Worten von Lewis Hamilton, wird dies in diesem Jahr aber nicht passieren. Der siebenfache Champion betonte nach dem Trainingsfreitag: «Wir haben viel grössere Probleme als in den Vorjahren.» Und er sagte voraus: Es wird wohl eine Weile dauern, bis man diese in den Griff bekommen hat.

Der leitende Mercedes-Streckeningenieur Andrew Shovlin erklärte: «Im ersten Training nutzten wir die Tatsache, dass wir zum ersten Mal in diesem Jahr zwei Autos zur Verfügung hatten. Deshalb entschieden wir uns dazu, unterschiedliche Programme abzuspulen. Das war ein nützlicher Test, bei dem wir herausgefunden haben, welches Set-up und welche Unterboden-Spezifikation am besten geeignet ist, um das ‚Bouncing‘ zu vermindern.»

«Allerdings haben wir immer noch Probleme damit, das Heck des Autos abzustimmen, und der Versuch, dies zu erreichen, hat den Fahrern in der zweiten Session eine ziemlich holprige Zeit beschert», sagte der Ingenieur über die hüpfenden Mercedes-Renner.

«Was das Tempo angeht, haben wir einen deutlichen Rückstand zu Ferrari und Red Bull Racing, vor allem was den Longrun angeht, den Max Verstappen absolviert hat», fuhr der Engländer fort. «Es gibt einige relativ einfache Verbesserungen, die wir über Nacht an der Balance vornehmen können, aber mehr als ein paar Zehntel werden wir dadurch nicht finden.»

«Wichtiger ist, dass wir weiter lernen, denn wir scheinen das ‚Bouncing‘ nicht so gut verstanden zu haben wie einige andere Teams, und vielleicht fehlt unserem Auto auch ein wenig der Speed», kam Shovlin zum Schluss. «Uns erwarten also ein paar harte Tage, an denen wir Schadensbegrenzung betreiben müssen. Gleichzeitig müssen wir aber auch weiter experimentieren, um zu sehen, ob wir das Auto besser hinbekommen können», ergänzte er.

2. Training, Sakhir

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:31,936

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,023

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:32,520

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,529

05. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,877

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,951

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:32,958

08. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,085

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:33,144

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,183

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,280

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:33,360

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:33,621

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:33,789

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,953

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,958

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,061

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,166

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:34,486

20. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:34,735





1. Training, Sakhir

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:34,193 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,557

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,611

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:34,629

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:34,742

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,814

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,943

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,000

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:35,028

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:35,050

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,053

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:35,151

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,644

14. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,815

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,923

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,304

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,402

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,536

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,804

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, keine Zeit