Ocon: «Muss mich bei Mick Schumacher entschuldigen»

Esteban Ocon eroberte auf dem Wüstenkurs von Bahrain sechs WM-Zähler für das Alpine-Team – obwohl er beim Start mit dem Haas-Renner von Mick Schumacher zusammengeriet und eine Strafe dafür kassierte.

Der Bahrain-GP begann für Esteban Ocon mit einer Schrecksekunde, endete aber erfreulich. Der Alpine-Pilot schaffte es als Siebter vor seinem Teamkollegen Fernando Alonso ins Ziel zu kommen, der sich mit dem neunten Platz begnügen musste. Ocon sammelte sechs WM-Zähler, der zweifache Weltmeister deren zwei.

Und das, obwohl Ocon gleich zu Rennbeginn ein unliebsames Treffen mit Haas-Pilot Mick Schumacher hatte. Der Franzose wurde für die Kollision, bei der sich der Deutsche drehte, verantwortlich gemacht. Die Regelhüter brummten ihm eine 5-Sekunden-Zeitstrafe auf, die er während des ersten seiner drei Boxenstopps absass.

«Ich bin wirklich glücklich mit dem heutigen Tag, das ist ein grossartiger Saisonstart für das Team, weil beide Autos in die Punkte fuhren. Unser Tempo war stark und es gab einige tolle Überholmanöver. Auch hat das Team bei der Strategie die richtigen Entscheidungen getroffen und mein Dank gilt speziell der Boxencrew, die in diesem Rennen so viele Reifenwechsel durchführen musste», fasste der 25-Jährige zusammen.

Für die Kollision mit Schumacher übernahm er ohne zu zögern die Verantwortung: «Ich muss mich bei Mick Schumacher für den Zwischenfall entschuldigen, es war definitiv mein Fehler. Ich war nicht weit genug neben seinem Auto, um das Manöver erfolgreich durchzuziehen. Ich hatte gehofft, dass Mick mich sieht, aber das hat er nicht und wir kollidierten. Ich kann mich nur entschuldigen. Aber ich bin froh, dass er nach dem Dreher weiterfahren konnte. Und ich bin froh, dass unsere Autos dabei nicht beschädigt wurden.»

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0