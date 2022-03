Neue GP-Teams: Nicht nur Andretti zeigt Interesse

Das Formel-1-Feld könnte schon bald mehr als 20 Autos umfassen, an Interessenten für eine WM-Teilnahme mangelt es nicht, wie Formel-1-Geschäftsleiter und Ex-Ferrari-Teamoberhaupt Stefano Domenicali betont.

Gleich mehrere Teams interessieren sich gemäss Formel-1-CEO Stefano Domenicali für eine Teilnahme an der WM der Vierrad-Königsklasse. Einer der Interessenten ist Michael Andretti, der aus seinem Wunsch, in die Formel 1 einzusteigen, kein Geheimnis gemacht hat. Der Sohn der Rennfahrer-Legende Mario Andretti scheiterte zuletzt mit dem Versuch, das Alfa Romeo Team zu übernehmen.

Das hat den amerikanischen Rennstallbesitzer aber nicht entmutigt, er will nun mit einem eigenen Team in der Formel 1 antreten, wie sein Vater in einer Twitter-Meldung verriet. Demnach soll der neue WM-Teilnehmer «Andretti Global» heissen und über alle nötigen Ressourcen verfügen. Nun sei die FIA am Zug.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali freut sich über das Interesse, das nicht nur Andretti angeklopft habe. Über die Anzahl der potenziellen WM-Einsteiger sagt der Italiener nur, dass es sich um «mehr als eine Partei und weniger als acht» handle. «Wir haben viele Anfragen bekommen», bleibt er bei diesem Thema vage.

«Es gibt Interessenten, die ihre Absichten nicht verbergen und sogar damit an die Öffentlichkeit gehen, und auch solche, die sehr geheime Verhandlungen führen», offenbart Domenicali, der auch klarstellt: Die Neulinge bringen nur einen Mehrwert, wenn es sich um Teams von höchster Qualität handle.

Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out:

–– Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0