Carlos Sainz (Ferrari): «Muss weiter experimentieren»

Trotz des starken Saisonauftakts in Bahrain hat Carlos Sainz noch kein gutes Gefühl mit seinem neuen Ferrari gefunden. Immerhin weiss der 27-jährige Spanier, was er tun muss, um dieses zu erlangen.

Carlos Sainz kam in Bahrain dank der Ausfälle der Red Bull Racing-Konkurrenz direkt hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc über die Ziellinie und machte damit das Ferrari-Glück komplett. Der zweite Platz kam unerwartet, wie er hinterher betonte, denn im Verlauf des Rennwochenendes tat er sich schwer mit seinem Dienstwagen.

«Es war mein bisher schwierigstes Wochenende, seit ich für Ferrari fahre», gestand er nach dem Rennen, und das sei der Beweis, dass er sein neues Auto erst noch richtig verstehen müsse, fügte er an. In Saudi-Arabien relativierte er: «Vielleicht war ich nach dem Rennen etwas zu negativ, denn immerhin haben wir es aufs Podest geschafft und den ersten und zweiten Platz eingefahren.»

«Aber ich war nicht ganz glücklich mit dem Auto, und ich fuhr es nicht so, wie ich es hätte tun sollen. Wahrscheinlich verstehe ich es noch nicht ganz hundertprozentig», seufzte der 27-Jährige. «Ich arbeite aber daran und denke, ich muss es etwas mehr auf meinen Fahrstil und meinen Geschmack abstimmen. Und ich bin überzeugt, sobald ich mich etwas wohler damit fühle, wird auch das Tempo stimmen», tröstete er sich.

«Immerhin konnte ich den zweiten Platz erobern, obwohl ich mich noch nicht so wohl fühlte, und ich denke, wir können sicherlich noch etwas Zeit finden», fuhr Sainz fort. «Im Vergleich zum letzten Jahr habe ich das Auto noch nicht sehr gut verstanden. Damals wusste ich genau, was ich auf jeder Strecke zu tun hatte, um schneller zu werden. Ich wusste gegen Ende des Jahres genau, wie ich es abstimmen musste und was funktionieren würde. Mit diesem Auto ist das noch nicht so.»

«Die Wintertests liefen sehr gut, wir haben in Bahrain das richtige Set-up gefunden. Aber ich habe keine Ahnung, ob die Abstimmung auch hier oder auf anderen Strecken funktionieren wird. Wir brauchen da etwas mehr Zeit und Erfahrung, und ich persönlich muss weiter experimentieren, um herauszufinden, was das Auto mag und was ich als Fahrer will», erklärte er WM-Fünfte des Vorjahres.

Das erste freie Training in Saudi-Arabien beendete Sainz auf dem vierten Platz der Zeitenliste. Am Abend leistete er sich in der 13. Kurve einen Mauerkuss, der einen Schaden am Auto und ein frühes Trainingsende zur Folge hatte. Die Session beendete er auf dem dritten Platz.

Sein Teamkollege Leclerc hatte genauso wenig Glück, er erwischte die Mauer in der vierten Kurve mit dem linken Vorderrrad und beschädigte dabei seinen roten GP-Renner. Im Schleichgang fuhr er an die Box zurück, auch für ihn war die Session vorzeitig gelaufen.

Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out:

–– Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0