Nach Crash: Mick Schumacher verpasst GP in Dschidda!

Mick Schumacher musste im Qualifying in Dschidda einen harten Crash einstecken. Der Deutsche wurde hinterher ins Krankenhaus geflogen, soll aber unversehrt geblieben sein. Den GP wird er aber verpassen.

Der Schock war gross, als Mick Schumacher im Qualifying in Saudi-Arabien einen harten Crash einstecken musste. Der junge Haas-Pilot verlor im ersten Sektor die Kontrolle über sein Auto und schlug hart in die Streckenbegrenzung ein. Die Session wurde fast für eine Stunde unterbrochen. Schumacher war ansprechbar, wurde aber vorsichtshalber im Krankenwagen ins Streckenkrankenhaus gebracht.

Dort wurden zum Glück keine äusseren Verletzungen festgestellt, wie Teamchef Günther Steiner bei «Sky Sports» bestätigte: «Es sind keine Verletzungen ersichtlich, aber er wird jetzt zur Sicherheit noch in einem Krankenhaus untersucht, dort wird er gescannt, um sicherzugehen, dass der Einschlag keinen Schaden angerichtet hat.»

«Wir haben durch den Crash die Verbindung zu Mick und zum Auto verloren, deshalb wussten wir nichts. Dann wurde uns aber gesagt, dass er bei Bewusstsein ist, und das ist das Wichtigste. Sobald er untersucht wurde, war klar, dass er keine äusseren Verletzungen erlitten hat. Ich habe nicht mit ihm direkt gesprochen, aber einige Male mit seiner Mutter», offenbarte der Südtiroler.

Und Steiner betonte: «Nachdem ich den Unfall noch einmal angeschaut habe, denke ich, dass wir morgen wohl nur mit einem Auto im Rennen sein werden. Wir wollen sicherlich keine Risiken eingehen und in zwei Wochen folgt der nächste WM-Lauf in Melbourne. Es ist besser, sich darauf zu fokussieren, um sicherzustellen, dass wir dort wieder in guter Form sind.»

Das Team bestätigte in den sozialen Medien, dass Schumacher den zweiten Saisonlauf in Saudi-Arabien nicht bestreiten wird. «Mick ist in guten Händen, aber es besteht die Möglichkeit dass er zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben wird», sagte Steiner. Der Rennstall aus Amerika wird somit nur Kevin Magnussen ins Rennen schicken. Der Däne beendete das Abschlusstraining auf dem zehnten Platz.

Qualifying, Dschidda

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:28,200 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:28,225

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:28,402

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:28,461

05. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:29,068

06. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:29,104

07. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:29,147

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:29,183

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:29,254

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:29,588

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:29,651

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:29,773

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:29,819

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:29,920

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,009

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:30,343

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:30,492

18. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,543

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:31,817

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, Ausfall (Kühlsystem)