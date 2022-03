Christian Horner: «Ferrari ist sehr konkurrenzfähig»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner war nach dem Qualifying in Dschidda voll des Lobes für Polesetter Sergio Pérez. Der Brite fand aber auch nette Worte für die Konkurrenz aus Maranello.

Sergio «Checo» Pérez war der Held des Qualifyings in Saudi-Arabien. Der Red Bull Racing-Routinier drehte auf dem Jeddah Corniche Circuit eine überragende Runde und schaffte den 6,174 km lange Strassenkurs in nur 1:28,200 min. Damit sicherte er sich für seinen 215. GP-Einsatz die Pole-Position.

Die Überraschung war gross, denn eigentlich hatten alle erwartet, dass Pérez’ Teamkollege Max Verstappen oder einer der Ferrari-Stars Charles Leclerc und Carlos Sainz die Nase vorn haben würde. Doch der Niederländer hatte im Q3 Mühe, genügend Haftung zu finden, deshalb musste er sich am Ende mit dem vierten Platz hinter dem Polesetter und den beiden Ferrari-Piloten begnügen. Christian Horner erklärte bei «Sky Sports»: «Max hatte am Ende mit dem Grip zu kämpfen, aber vom vierten Platz aus hat er immer noch gute Chancen.»

Und der Red Bull Racing-Teamchef lobte mit Blick auf den Polesetter: «Ich freue mich sehr für Checo, denn er hat härter denn je gearbeitet und diese Runde war einfach überragend. Die Ferrari-Fahrer hatten die Messlatte sehr hoch gesetzt, aber Checo hat sie trotzdem übertrumpft – und das ausgerechnet hier, auf der härtesten und gefährlichsten Strecke, auf der wir unterwegs sind. Das war eine phänomenale Leistung.»

«Ich denke, das diesjährige Auto passt besser zu seinem Fahrstil, es ist nicht ganz so eigenwillig wie der Vorgänger», analysierte der Brite, der auch bestätigte: «Die Samstage waren bisher nicht seine grösste Stärke, er lebt jeweils im Renntrimm auf. Dass er auf diesem kniffligen Strassenkurs nun diese Qualifying-Performance gezeigt hat, nährt sein Selbstvertrauen. Nun müssen wir die gute Ausgangslage in ein gutes Rennergebnis umwandeln.»

Und dazu müssen die Red Bull Racing-Renner erst einmal ins Ziel kommen – was sie in Bahrain wegen eines Vakuums in der Kraftstoffversorgung nicht geschafft hatten. «Wir denken, dass wir das Problem erkannt und verstanden haben. Aber wir werden erst mit Sicherheit wissen, ob wir es hinter uns gelassen haben, wenn wir hier die Zielflagge sehen», kommentierte Horner.

Nette Worte gab es aber auch für die Konkurrenz. Der 48-Jährige erklärte: «Ferrari ist sehr konkurrenzfähig. Sie haben sehr früh mit der Arbeit am diesjährigen Auto begonnen und wir haben viele Ressourcen ins vergangene Jahr investiert. Das macht es noch spezieller, bereits beim zweiten Rennen nach der Regelrevolution die Pole erobert zu haben.»

Startaufstellung Saudi-Arabien-GP

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

05. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault

06. George Russell (GB), Mercedes W13

07. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13

16. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03