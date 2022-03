Danner zu Schumacher: Crash ein Ergebnis des Drucks

Mick Schumacher freut sich über die Performance des Haas, er weiß aber auch, dass er liefern muss. Für Christian Danner ist Schumachers Crash «ein Ergebnis des Drucks».

Mick Schumacher konnte nach seinem Horror-Crash im Qualifying nur zuschauen. Das, was er gesehen hat, gefiel ihm allerdings. Denn Haas hat bewiesen, dass der Rennstall ein gutes Auto hat. Und inzwischen nicht mehr nur dabei ist, sondern mittendrin.

Kevin Magnussen fuhr als Neunter zum zweiten Mal in die Punkte, ließ dabei sogar den Mercedes von Lewis Hamilton hinter sich. Der Brite hatte keine Chance, an Magnussen vorbeizugehen.

«Ich fühle mich gut - hier stehen zu können, ohne Schmerzen zu haben, zeigt, wie sicher diese Autos sind», wurde Schumacher nach dem erneuten Haas-Husarenritt in der Pressemitteilung des Rennstalls zitiert.

«Der Erhalt des Autos ist wichtig, wenn wir in Melbourne Rennen fahren wollen», sagte Schumacher: «Aber wir haben die Pace und das ist alles, was zählt. Das Ziel ist immer noch Q3 und Punkte, also müssen wir das jetzt einfach bis Australien verschieben.»

Mit den Ergebnissen wachsen aber auch die Ambitionen, denn «natürlich wollten wir mehr Punkte haben», sagte Teamchef Günther Steiner nach Magnussens zwei Zählern in Saudi-Arabien, «aber wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Solange wir Punkte holen, sind wir glücklich». Die Stimmung sei gut und man könne es kaum erwarten, «nach Melbourne zu kommen und hoffentlich mit beiden Autos weitere Punkte zu holen».

Eine kleine Botschaft für Schumacher, bei dem weiterhin die «Null» steht. Der 23-Jährige weiß selbst, dass die Zeit reif ist für Punkte, wenn er die Möglichkeiten dazu hat. «Ich werde Leistung zeigen müssen», sagte er im Vorfeld des Rennwochenendes. Das gilt inzwischen noch mehr, denn jetzt, wo Magnussen zwei Mal gezeigt hat, was geht, dürfte der Druck auf Schumacher noch einmal anwachsen.

«Er muss sich sehr anstrengen, um auf das Niveau von Kevin Magnussen zu kommen. Der kam ohne Testfahrten und nach zwei Jahren ohne Fahrt in der Formel 1 wieder rein und war gleich besser. Magnussen wird auch nicht schlechter werden, sondern eher besser», sagte Ex-Teamchef Colin Kolles im AvD Motor & Sport Magazin auf Sport1.

Der Crash sei «ein Ergebnis des Drucks, der sich aufbaut», sagte Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner: «Denn er hat mit Kevin Magnussen einen Teamkollegen, der ihm ordentlich zeigt, wie hoch die Latte liegt. Das Tolle ist, dass er die Herausforderung annimmt.»

So ein Crash mit über 200 km/h ist allerdings nicht ohne. «Solche Unfälle werfen einen unglaublich zurück», sagte Danner. Das nächste Rennen, um so schnell wie möglich wieder ins Auto zu steigen, sei immer eine Chance zu zeigen, was man draufhabe, so Danner, «und so kann er den Crash so schnell wie möglich hinter sich lassen».

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0