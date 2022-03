Lewis Hamilton: «Ich habe seit langem mental Mühe»

2021 hat Lando Norris mit einem Tabu im Motorsport gebrochen und offen mentale Schwierigkeiten thematisiert. Nun wendet sich Mercedes-Star Lewis Hamilton mit offenen Worten an seine Fans.

Rennfahrer gelten im Klischee als Männer ohne Nerven, über mentale Schwierigkeiten wurde lange Zeit so freimütig gesprochen wie über Einzelheiten des Bankkontos. Aber mit einer neuen Generation von Formel-1-Piloten sind Fahrer in die Königsklasse gekommen, die sich nicht davor scheuen, Schwierigkeiten offen anzusprechen.

McLaren-Pilot Lando Norris hat zugegeben: Mit 19 in die Formel 1 zu kommen, das erzeugte einen Wahnsinnsdruck. Der Engländer ergriff die Flucht nach vorn: «Ich fand das kräfteraubend, also habe ich nach Mitteln und Wegen gesucht, wie ich damit besser umgehen kann.»

Lando Norris, WM-Sechster von 2021, suchte das Gespräch – mit Freunden, mit Mitgliedern seines Rennstalls McLaren, aber auch mit Spezialisten von «Mind», einer Wohltätigkeitsorganisation für mentale Gesundheit.

Psycho-Hygiene ist in der Formel 1 kein Tabu-Thema mehr. So gab Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu, dass er noch heute mental leidet.

Und jetzt hat sich zu diesem Thema auch der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton zu Wort gemeldet. Auf Instagram Stories richtet er sich direkt an seine Fans.



«Das ist ein so hartes Jahr mit all dem, was um uns herum passiert. Es ist nicht leicht, positiv zu bleiben. Ich habe mental und emotional seit langem Mühe, immer weiter zu machen, das erfordert viel Anstrengung, aber wir müssen weiterkämpfen – wir haben so viel zu tun.»



«Ich schreibe das, um euch klarzumachen – es ist okay, wenn ihr euch so fühlt. Ihr müsst wissen, dass ihr nicht alleine sind und dass wir das gemeinsam durchstehen.»



«Ein Freund hat mich heute an etwas erinnert: Ihr könnt alles erreichen, was ihr euch in den Kopf setzt. Erinnert euch daran, in Dankbarkeit zu leben, wenn ein neuer Tag beginnt. Ich sende Liebe und Licht.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0