Günther Steiner (Haas): «Wir sind nicht verzweifelt»

Der Däne Kevin Magnussen hat für den US-amerikanischen Haas-Rennstall zum zweiten Mal in Folge gepunktet: Fünfter in Bahrain, Neunter in Saudi-Arabien. Teamchef Günther Steiner ist begeistert.

Nach dem sensationellen fünften Platz von Formel-1-Rückkehrer Kevin Magnussen hat der Däne am Roten Meer nachgelegt – Platz 9 im Grossen Preis von Saudi-Arabien für Haas. Damit liegt der 29-Jährige auf dem achten WM-Rang.

Haas-Teamchef Günther Steiner sagt: «Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend. Wir haben erneut Punkte erobert. Gut, du willst natürlich immer mehr, besonders dann, wenn du ein Auto hast, mit dem beide Piloten in die Top-Ten fahren können. Aber zwischendurch muss man auch mal mit etwas zufrieden sein, und so lange wir regelmässig punkten, gibt es nicht viel zu jammern.»

Der 56-jährige Südtiroler sagt weiter: «Im Gegensatz zu den meisten Rivalen ging Magnussen in Dschidda mit dem harten Reifen ins Rennen. Leider kam dann die zweite Safety Car-Phase für uns zu einem ungünstigen Zeitpunkt.»

Magnussen fiel auf den zwölften Rang zurück, kämpfte sich aber auf Platz 9 vor. Das gibt vom Meraner Steiner sehr viel Lob: «Kevin war nach dem Rennen ziemlich fertig – der Nacken. Wenn du mehr als ein Jahr nicht Formel 1 gefahren bist und dann auf einer so schnellen Bahn mit hohen Fliehkräften antrittst, dann ist es klar, dass der Nacken früher oder später schlappmacht. Aber Kevin hat sich durchgebissen.»

Steiner freut sich: «Saudi-Arabien hat gehalten, was Bahrain versprochen hatte – wir haben ein konkurrenzfähiges Auto. Und das gibt uns für die kommenden Rennen viel Zuversicht.»



Nach der Trennung von Hauptsponsor Uralkali sagt Steiner zur Lage in Sachen Sponsoren: «Wir sind nicht verzweifelt. Es gibt Interesse von Firmen, etwas mit uns zu machen, und ich erfinde das nicht. Wir müssen nur in Ruhe entscheiden, was wir wollen. Wir möchten uns nicht unter Wert verkaufen. Viele Leute denken, wir müssen jetzt unbedingt einen Geldgeber haben, aber das stimmt nicht. Was wir suchen, das ist ein Partner auf lange Sicht.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0