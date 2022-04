Mattia Binotto: «Leclerc ist bereit für den WM-Titel»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist sich nach den jüngsten Auftritten seines Schützlings Charles Leclerc sicher: Der Monegasse ist bereit, um die WM-Krone in der Fahrer-Wertung zu erobern.

Der Blick auf die WM-Tabelle lässt die Herzen der Tifosi höher schlagen: Zwar ist die Saison noch jung – die GP-Stars haben erst zwei Rennen bestritten – doch der Vorsprung von Ferrari auf die gegnerischen Rennställe kann sich sehen lassen. 40 Punkte liegen zwischen der Scuderia und dem zweitplatzierten Mercedes-Team.

Auch in der Fahrer-Wertung hat Ferrari mit Charles Leclerc die Nase vorn, wenn auch nicht so deutlich wie in der Team-Tabelle. Der 24-Jährige aus Monte Carlo führ die Wertung mit einem Vorsprung von zwölf WM-Zählern an, wobei sein erster Verfolger sein Teamkollege Carlos Sainz ist. Dem drittplatzierten Formel-1-Champion Max Verstappen trennen 20 Punkte vom WM-Spitzenreiter.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist denn auch überzeugt, dass der Monegasse bereit ist, den WM-Titelkampf erfolgreich auszufechten. «Ich denke, das ist er», bejaht er die entsprechende Frage, und stellt klar: «Das habe ich aber auch erwartet. Als wir seinen Vertrag im vergangenen Jahr bis 2024 verlängert haben, taten wir das, weil wir wissen, dass er um den Titel kämpfen kann.»

Das habe Leclerc mit seinen jüngsten Renneinsätzen auch bewiesen, ergänzte der Ingenieur aus Italien. «Er hat das Talent und ist ein unglaublich guter Rennfahrer. Wir sind sehr glücklich mit seiner Leistung», lobt der Chef den WM-Siebten den Vorjahres, der beim Saisonauftakt in Bahrain den Sieg und beim Rennen in Saudi-Arabien den zweiten Platz einfahren konnte.

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0