Daniel Ricciardo: «Brauchen mehr als eine Sekunde»

Der 7. Platz von Lando Norris in Dschidda täuscht nicht über die Probleme von McLaren hinweg. Daniel Ricciardo ist überzeugt: Das Blatt wird sich wenden – allerdings nicht über Nacht.

Das McLaren-Team hatte bereits beim Saisonauftakt in Bahrain wenig Grund zur Freude. Daniel Ricciardo und Lando Norris kamen auf den Positionen 14 und 15 ins Ziel und blieben damit ohne Punkte.

In Saudi-Arabien lief es besser für den jungen Briten, der mit dem siebten Platz die ersten sechs WM-Zähler der Saison einfuhr. Sein australischer Stallgefährte musste hingegen einen ärgerlichen Ausfall hinnehmen.

Der 32-Jährige GP-Star rechnet auch nicht mit einer schnellen Wende, wie er nach dem zweiten Saisonlauf betonte: «Wenn wir in zwei Rennen um Top-5-Plätze kämpfen, dann nehmen wir das als Bonus, aber wir müssen realisieren, dass es nicht darum geht, drei oder vier Zehntel zu finden. Wir brauchen mehr als eine Sekunde, wenn wir um Sieg erkämpfen wollen.»

«Deshalb glaube ich auch nicht, dass wir es über Nacht schaffen werden, das Blatt zu wenden. Wir müssen einfach geduldig sein und ich denke, dass dies auch wichtig für das Team ist. Es ist zu früh, um sich zu sehr aufzuregen», stellte der der achtfache GP-Sieger klar.

Gleichzeitig beteuerte Ricciardo mit Blick auf seine Mannschaft und Teamchef Andreas Seidl: «Sollten wir in diesem Jahr einen Sieg einfahren, würde mich das nicht einmal überraschen, denn ich glaube weiterhin an das Team und die Prozesse, die wir haben. Wir haben die richtigen Leute an Bord und ich vertraue Andreas.»

