Sergio Pérez über Melbourne: «Gut für die Show»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez musste im Rennen in Saudi-Arabien eine bittere Pille schlucken. Diese ist verdaut, der Mexikaner hat sich im Simulator auf die neue Streckenführung des Albert Park Circuits vorbereitet.

Den WM-Lauf in Dschidda durfte Sergio «Checo» Pérez von der Pole in Angriff nehmen, und der Red Bull Racing-Star führte das Rennen auch eine ganze Weile an. Doch weil er noch vor der frühen Safety-Car-Phase an die Box abgebogen war, fiel er zurück. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Vierter. Nach dem späten Ausfall im Bahrain-Rennen war es die zweite bittere Pille, die der Mexikaner schlucken musste.

«In den bisherigen WM-Läufen war es ein enger Fight, und das Team und ich hatten etwas Pech, doch ich bin mir sicher, dass sich das Blatt an diesem Wochenende wenden wird. Wir haben ein starkes Gesamtpaket und ich kann es kaum erwarten, wieder ins Auto zu steigen, um herauszufinden, was in Melbourne nötig ist», erklärt Pérez.

In Melbourne erwarten ihn eine neue Streckenführung und ein neuer Belag. Der 32-Jährige aus Guadalajara freut sich auf das Rennen im Albert Park: «Es ist grossartig, nach Melbourne zurückkehren zu können, denn das Fahren macht da immer viel Spass. Die Fans sind auch grossartig und ich bin mir sicher, dass sie sich sehr über die Rückkehr der Formel 1 freuen.»

«In diesem Jahr ist das Streckenlayout anders als in den Jahren zuvor und ich bin gespannt, wie sich die neuen Autos darauf machen werden. Ich habe mich im Simulator darauf vorbereitet und denke, dass die Änderung gut für die Show sein sollten. Sie machen das Ganze noch unterhaltsamer», prophezeit der zweifache GP-Sieger.

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0