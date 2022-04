Toto Wolff (Mercedes): «Müssen noch viel lernen»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff macht sich nach den ersten beiden Rennen nichts vor. Der Wiener gesteht unumwunden: «Im Moment entspricht unsere Leistung auf der Strecke nicht unseren Erwartungen.»

Die Mercedes-Werksmannschaft liegt nach den ersten beiden Rennwochenenden des Jahres zwar auf dem zweiten Zwischenrang der Team-Wertung, doch der letztjährige Titelgegner Red Bull Racing ist in Saudi-Arabien bis auf einen Punkt an die Team-Weltmeister herangerückt – und das, obwohl der Rennstall von Champion Max Verstappen beim Saisonauftakt in Bahrain einen schmerzlichen Nuller hatte hinnehmen müssen.

Auch wegen der späten Ausfälle von Verstappen und Sergio Pérez konnten Lewis Hamilton und George Russell in den Silberpfeilen die Plätze 3 und 4 bejubeln. In Dschidda fiel das Ergebnis der Sternfahrer repräsentativer für die eigene Leistung aus, auch wenn das Duo erneut von Ausfällen profitieren konnte: Russell kam als Fünfter über die Ziellinie, Hamilton schaffte es immerhin noch auf Rang 10.

Das entspricht natürlich nicht dem Selbstverständnis der Truppe von Toto Wolff. Der Mercedes-Motorsportdirektor betont denn auch: «Wir befinden uns in einem Lernprozess und die ersten beiden Rennwochenenden haben gezeigt, dass wir noch viel lernen müssen. Im Moment entspricht unsere Leistung auf der Strecke nicht unseren Erwartungen.»

Gleichzeitig macht sich der Österreicher Mut: «Jeder in den Werken in Brackley und Brixworth konzentriert sich darauf, die aktuellen Probleme zu verstehen und die richtigen Lösungen zu finden.» Er weiss aber auch: «Es wird kein Patentrezept für das nächste Rennwochenende geben.»

Man arbeite aber daran, in den kommenden Rennen eine stetige Verbesserung zu erzielen, um näher an die Spitzenreiter heranzurücken, verspricht Wolff. «Bis dahin müssen wir jede Gelegenheit nutzen und das Beste aus dem Paket herausholen, das wir derzeit haben», fordert der Chef.

Sein Team müsse «unterschiedliche Herausforderungen» meistern, mahnt der 50-Jährige. «Aber das macht uns auch Spass und in solchen Situationen zeigt sich der wahre Geist eines Teams. Lewis und George leisten einen wichtigen Beitrag zu unseren Bemühungen, indem sie ihr Feedback geben, im Simulator Gas geben und zusammenarbeiten», erzählt er.

Und mit Blick auf das anstehende Rennen in Australien, das 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, sagt der Wiener: «Jetzt kehren wir zum ersten Mal seit 2020 wieder nach Melbourne zurück, um erstmals seit drei Jahren wieder einen Grand Prix zu bestreiten. Das ist schon zu lange her für ein Land, das die Formel 1 so leidenschaftlich liebt. Wir freuen uns auf die Fans und das neue Streckenlayout, das neue Überholmöglichkeiten schaffen soll und schnellere Rundenzeiten verspricht.»

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0