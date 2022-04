Lando Norris: «Haben noch einen langen Weg vor uns» 06.04.2022 - 17:42 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Lando Norris

McLaren-Talent Lando Norris schaffte es in Saud-Arabien als Siebter in die Top-10. Der Brite will auch in Australien Fortschritte sehen, obwohl er weiss, dass sein Team noch weit von der gewünschten Form entfernt ist.