Formel 1 in Melbourne: DHL wendet Fracht-Krise ab

Die MotoGP-Teams mussten den Zeitplan für das Argentinien-Wochenende anpassen, weil ein Teil der Fracht verspätet eintraf. In der Formel 1 konnte Logistikpartner DHL eine Krise abwenden.

Die Invasion der Russen in die Ukraine wirkt sich auf die internationale Logistik aus, denn viele Frachtflugzeuge bleiben wegen der Sanktionen, die gegen russische Unternehmen beschlossen wurde, am Boden. Das bekommt auch der Motorsport zu spüren.

In der MotoGP mussten am vergangenen Wochenende die Zeitpläne für den Argentinien-GP angepasst werden, da ein Teil des Materials der Teams verspätet eintraf. Schuld daran war ein ungeplanter Reparatur-Stopp, den einer der Flieger in Kenia einlegen musste.

Auch im Vorfeld des anstehenden MotoGP-Wochenendes in Texas mussten die Logistik-Verantwortlichen kreativ werden, da ein Flieger wegen eines Defekts ersetzt werden musste und ein anderes Flugzeug verspätet startete, weil der zuständige Lademeister an Covid erkrankte.

In der Formel 1 kam es während der Testfahrten in Bahrain zu Verspätungen bei der Frachtlieferung des Haas-Teams, deshalb konnte der US-Rennstall nicht wie geplant testen. Die Haas-Mannschaft durfte die unverschuldet verlorene Zeit an den folgenden Testtagen nachholen.

Für das anstehende Rennwochenende in Melbourne konnte ein Fracht-Problem abgewendet werden: Formel-1-Logistikpartner DHL sprang ein, als sich eines der Frachtschiffe verspätete.

Drei Teams waren betroffen, ihre Container wurden in Singapur vom Frachtschiff auf drei Flugzeuge – zwei Boeing 777 und eine 767-300 umgeladen, damit sie rechtzeitig am Albert Park Circuit ankamen, am Montagvormittag kam das Material in Melbourne an.

Haas-Teamchef Günther Steiner sagte, als er in seiner Medienrunde darauf angesprochen wurde: «Die Formel 1 nimmt dieses Risiko der verspäteten Fracht sehr ernst, aber das ist eines dieser Szenarien, die man nicht kontrollieren kann. Wir alle wissen, wie schwer es speziell durch die Ukraine-Invasion geworden ist, und solange man nicht eigene Flugzeuge hat, die man dafür einsetzt, muss man sich auf andere Leute verlassen. Ich hoffe, dass wir da durchkommen, und es wird auch viel Aufwand getrieben, um das sicherzustellen. Aber derzeit hat wohl keiner die Garantie, dass seine Fracht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommt.»

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0