Kevin Magnussen: Hartes Training nach F1-Comeback

Nach seinem unverhofften GP-Comeback muss Kevin Magnussen leiden: Der Nacken des Dänen schmerzt, weil er das Formel-1-spezifische Training nach seinem Abschied aus dem GP-Zirkus nicht fortgeführt hat.

Der Rausschmiss des Russen Nikita Mazepin beim Haas-Team hat Kevin Magnussen eine unerwartete Chance zur Formel-1-Rückkehr eröffnet. Und der schnelle Blondschopf sagte gleich zu, als er die entsprechende Anfrage erhielt. Mit dem fünften Platz beim Saisonauftakt in Bahrain und Rang 9 beim darauffolgenden WM-Wochenende in Saudi-Arabien hat er sich gebührend für das zweite Haas-Cockpit neben Mick Schumacher bedankt.

Dabei war der Däne mit Schmerzen im Nacken unterwegs, denn diesen hatte er nach seinem Formel-1-Abschied nach der Saison 2020 nicht mehr trainiert. Das rächte sich vor allem auf dem Highspeed-Kurs von Dschidda, wie er rückblickend gesteht: «Im Q3 konnte ich den letzten Versuch nicht mehr fahren, das hat mich da also beeinträchtigt.»

Im Rennen habe er sich an der Nackenstütze abgelehnt, erzählt der 29-Jährige: «Das tat ich im Grunde von Anfang an. Aber ich habe mich daran gewöhnt, so zu fahren und ich glaube nicht, dass mich das Zeit gekostet hat.» Und er betont: «Mein Nacken ist in Ordnung, aber er schmerzt seit dem letzten Rennen, weil ich ihn so intensiv trainiert habe.»

Magnussen berichtet lachend: «Ganz ehrlich, ich habe in den letzten eineinhalb Jahren nicht wirklich viel trainiert. Ich war zwar immer aktiv, aber ich habe ja nicht damit gerechnet, so fit sein zu müssen. Nun trainiere ich so viel wie möglich, aber es macht auch keinen Sinn, fünf Stunden pro Tag zu trainieren, denn man muss sich zwischendurch auch erholen, sonst verausgabt man sich.»

«Ich bin aber in dieser Hinsicht in guten Händen, ich habe in Dänemark einige der besten Leute der Welt, die sich um mich kümmern. Doch es wird ein langer, harter Weg, um wieder vollständig fit für die Formel 1 zu sein. Doch ich geniesse es, denn es ist schön, wieder die gute, alte Routine zu haben. Das ist hart, aber es macht auch Spass», beteuert der Rennfahrer aus Roskilde, der aktuell den achten WM-Zwischenrang belegt.

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0