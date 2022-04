Lewis Hamilton (13.): «Damit müssen wir klarkommen»

Mercedes-Star Lewis Hamilton schloss den Trainingsfreitag in Melbourne auf dem 13. Platz ab, auf die Spitzenzeit fehlten ihm knapp 1,5 sec. Hinterher machte er kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung.

Für Lewis Hamilton lag bereits im ersten freien Training in Melbourne nicht mehr drin als der siebte Platz. Von der ersten Bestzeit des Ferrari-Piloten Carlos Sainz trennten ihn 1,221 sec. Am Nachmittag lief es noch schlechter für den siebenfachen Weltmeister, er musste sich mit dem 13. Platz auf der FP2-Zeitenliste begnügen. Teamkollege George Russell beendete die erste Session als Zwölftschnellster, im zweiten Training schaffte er die elftschnellste Runde.

Hamilton beschwerte sich hinterher: «Derzeit macht nichts, was wir am Auto ändern, einen Unterschied. Das ist das Schwierige, du startest optimistisch in die Session und veränderst dann einige Sachen, doch nichts scheint sich dadurch zu verbessern. Vor dem zweiten Training haben wir einige Dinge angepasst, und das hat es nicht besser gemacht, im ersten Training lief es besser.»

«Es ist einfach ein kniffliges Auto», sagte der Mercedes-Star über seinen Dienstwagen. Und er seufzte: «Ich denke, wir können nicht viel dagegen unternehmen. Es ist, wie es ist, damit müssen wir klarkommen. Das Frustrierende ist, dass du alles gibst und denkst, dass du eine anständige Runde gedreht hast. Und trotzdem fehlen dann 1,5 Sekunden auf die Spitze.»

Auch Russell, der im zweiten Training immerhin drei Zehntel schneller als Hamilton blieb, war enttäuscht: «Wir sind nicht da, wo wir sein wollen, da sind einige Mittelfeld-Autos vor uns und mit Blick auf die Zeit fehlt uns ein ganzes Stück auf die Spitzenreiter. Wir müssen heute Nacht hart arbeiten, um das zu verstehen, denn das Auto fühlte sich nicht allzu schlecht an.»

«Wir haben bei der Abstimmung verschiedene Richtungen eingeschlagen, doch es kam immer das Gleiche dabei heraus», schilderte der junge Brite, der die Lust am Rennfahren dennoch nicht verloren hat, wie er betonte: «Es ist immer cool, wenn man am Steuer sitzt, speziell auf einer Strecke wie dieser. Aber du geniesst es mehr, wenn dein Name weiter vorne auf dem Zeitenmonitor steht. Wenn du aber glaubst, eine gute Runde gedreht zu haben, und dann doch nur auf Platz 11 liegst, dann läuft es natürlich nicht nach Wunsch.»

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349