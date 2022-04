George Russell (Mercedes/11.): Schlimmer als je zuvor

Mercedes fährt in Australien mit kaum verändertem Auto. George Russell macht den Silberpfeil-Fans keine Hoffnung: «Wir liegen weiter hinter Ferrari und Red Bull Racing, das wird sich nicht über Nacht ändern.»

Die ersten Trainings im Albert-Park von Melbourne haben bestätigt: Mercedes kämpft noch immer mit grossen Schwierigkeiten. George Russell – Vierter in Bahrain und Fünfter in Saudi-Arabien – sagt klipp und klar: «Wir liegen weit hinter Ferrari und Red Bull Racing, und wir werden viel Geduld benötigen, denn so etwas lässt sich nicht über Nacht lösen.»

Wer erwartet hatte, dass Mercedes einfach die grosse Entwicklungsmaschine anwirft und in Australien mit zahlreichen Verbesserungen auftaucht, der wird enttäuscht: Der Wagen entspricht im grossen Ganzen dem technischen Stand von Saudi-Arabien.

Russell spricht Klartext: «Selbst wenn wir alles optimieren, so wie in Bahrain, beträgt unser Rückstand noch immer mindestens eine halbe Sekunde. Diese Lücke müssen wir schliessen, aber wir haben in Australien nichts wesentlich Neues am Wagen.»

«Der Wagen setzt übel auf, nie war das schlimmer als hier in der Passage um Kurve 9. Aber wir müssen derzeit damit leben.»

«Dies alles wird Zeit brauchen, und wir müssen das sehe diszipliniert anpacken. Wir können es uns nicht leisten, mit Versuch und Irrtum Evo-Teile zu bringen. Wir müssen vielmehr darauf achten, auch vor dem Hintergrund des Kostendeckels, dass neue Teile auch wirklich einen Schritt vorwärts bedeuten. Und es wird einige Rennen dauern, bis dies passiert.»

Der 24-jährige Engländer weiter: «Es ist nicht so, dass wir uns die Haare raufen und nicht verstehen, was vorgeht. Wir wissen ganz genau, wieso wir Zeit verlieren. Und wenn wir diese Probleme gelöst haben, dann können wir sehr viel Speed aus diesem Wagen holen.»





2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349