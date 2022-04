Toto Wolff: «Haben eins auf die Nase bekommen»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff spricht über die Schwierigkeiten, die seine Mannschaft nach acht Team-Titel in Folge bekundet und betont: «Da ist immer Licht am Ende des Tunnels.»

Das Mercedes-Team tut sich in diesem Jahr schwerer als erwartet, Lewis Hamilton und George Russell sind derzeit nicht in der Lage, um die vordersten Plätze mitzukämpfen, sie müssen sich im Mittelfeld behaupten und mit Durchhalteparolen trösten. Kein Blatt vor den Mund nimmt auch Toto Wolff.

Der Motorsportdirektor der Silberpfeile erklärt gegenüber der offiziellen Formel-1-Website: «Wir wussten, dass wir an einem gewissen Punkt wieder härtere Zeiten erleben würden. Wir konnten acht Mal in Folge die Konstrukteurswertung für uns entscheiden und nun steht die nächste Herausforderung an, die lautet: Wie können wir sicherstellen, dass dies ein Einzelfall bleibt? Was können wir lernen? Und ich bin mir sicher, dass der nächste Sieg noch süsser schmecken wird.»

Der Wiener weiss: «Alles passiert aus einem Grund, und man fragt sin, warum es allen Sport-Mannschaften so schwer fällt, mehrere Titel in Folge zu erobern. Ich denke, das liegt daran, dass man sich daran gewöhnt. Es macht sich eine gewisse Selbstgefälligkeit breit, diese konnten wir acht Jahre lang vermeiden. Und die gleichen Leute, die das geschafft haben, sind weiterhin extrem motiviert.»

«Wir haben eins auf die Nase bekommen, und es blutet und schmerzt, aber wir kämpfen weiter», fügt Wolff an. Und auf die Frage, ob schon ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, antwortet er: «Da ist immer Licht am Ende des Tunnels, denn jeder Tunnel hat ein Ende. Wir müssen nun schauen, dass wir diesen verkürzen.»

3. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,249

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,265

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,275

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,419

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,693

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,809

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,896

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,008

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,071

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,096

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,133

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,205

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,692

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,836

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,025

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,050

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,636

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349