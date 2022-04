Schock in Melbourne: Sebastian Vettel in Q1 out!

Der erste Quali-Teil des Abschlusstrainings zum Grossen Preis von Australien hat mit einem Paukenschlag begonnen: Sebastian Vettel konnte nur eine Runde fahren – 18. und out!

So hat sich das Sebastian Vettel in Melbourne nicht vorgestellt: Mit nur einer Runde im Abschlusstraining ist für den Aston Martin-Piloten bereits Feierabend – Rang 18.

Nach einem Unfall im dritten Training arbeitete die Aston Martin-Mannschaft fieberhaft am Wagen des Heppenheimers, aber beinahe hätte es nicht gereicht.

Auch Vettels Stallgefährte Lance Stroll war im dritten Training von der Bahn gerutscht. Der Wagen des Kanadiers konnte aber rechtzeitig fertig gemacht werden – vier Minuten vor Schluss des ersten Quali-Segments.

Dann auf einmal alles anders: Crash zwischen Nicholas Latifi und Lance Stroll, das gab Vettels Mechanikern die Zeit, den Wagen von Sebastian für eine Runde auf die Bahn zu schicken. Aber es reichte nicht.

Das ist ein weiterer Tiefschlag für den 53-fachen GP-Sieger, der die ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und Saudi-Arabien wegen Corona verpasst hatte.

Am Freitag hatte der vierfache Formel-1-Champion schon Zeit verloren, weil der Motor an seinem Rennwagen den Geist aufgegeben hatte. Für eine Rollerfahrt zurück zur Box gab es eine Strafe in Höhe von 5000 Euro.



Vettel bedankte sich am Funk bei seinen Mechanikern: «Ihr habt alle einen Super-Job gemacht, vielen Dank.»