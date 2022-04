Sebastian Vettel (18.): «Rhythmus war noch nicht da»

Im Qualifying in Melbourne konnte Sebastian Vettel zwar trotz des FP3-Crashs noch eine schnelle Q1-Runde drehen, doch am Ende musste er sich mit dem 18. Platz begnügen.

Sebastian Vettel wird das Pech nicht los: Nachdem er die ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien durch seine Covid-19-Erkrankung verpasst hatte, musste er seinen Renner im ersten Training wegen eines Problems mit seinem Motor am Streckenrand abstellen. Der vierfache Weltmeister verpasste deshalb auch die gesamte zweite Trainingssitzung, da die Antriebseinheit ausgetauscht werden musste.

Vettel hatte auch am Samstag kein Glück, denn im dritten Training landete er in der Streckenbegrenzung, wobei sein Aston Martin-Renner in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sein Team setzte alles daran, um ihn rechtzeitig vor dem Q1-Ende noch auf die Strecke schicken zu können und dank einer roten Flagge, die sein Teamkollege Lance Stroll und Nicholas Latifi mit einem Crash verursacht hatten, schaffte es der Heppenheimer auch. Doch beim einzigen Versuch im Verkehr lag nicht mehr als Platz 18 drin. Schwacher Trost: Durch die Strafversetzung von Albon darf er auf den 17. Startplatz vorrücken.

Stroll hatte seinen Renner schon zuvor im dritten Training zerstört und dem Aston Martin Team damit noch mehr Arbeit vor dem Qualifying beschert. Vettel bedankte sich trotz seines frühen Ausscheidens gleich über Funk bei seinem Team für die harte Arbeit, die eine Qualifying-Teilnahme erst ermöglicht hatte.

Später betonte der 53-fache GP-Sieger noch einmal vor laufender Kamera: «Ich glaube es war überhaupt ein Wunder, dass wir überhaupt aus der Box gekommen sind. Alle in der Garage haben super zusammengearbeitet, und ich glaube, es war ein super Beispiel für Teamwork, die Autos überhaupt bereit zu kriegen. Natürlich hatte ich Glück mit der roten Flagge, sonst hätte ich es nicht geschafft. Aber dann in den zehn Minuten so Gas zu geben war wirklich unglaublich. Ich hatte nicht damit gerechnet, ein ganz grosses Dankeschön ans Team.»

Und der 34-jährige Deutsche fügte an: «Natürlich war es dann schwer und ich habe alles probiert, aber ich hatte ja fast keine Runden gedreht dieses Wochenende. Das war auch selbstverschuldet mit meinem Unfall heute morgen. Und dann gab es noch gestern Nachmittag den Ausfall im Training. Bis jetzt war das kein leichtes Wochenende, aber jetzt schauen wir mal, was im Rennen möglich ist.»

«Im Moment ist es noch schwer, man kennt die Strecke, das hilft natürlich, aber trotzdem ist der Rhythmus noch nicht da, und er war natürlich auch in der einen Runde noch nicht da, da ist noch viel Luft. Gerade wenn man nicht weiss, wo das Limit ist, dann ist es auch schwer, gleich das Limit zu treffen», fügte Vettel an.

Qualifying, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,868 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,154

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,240

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,703

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,825

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,933

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,032

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,061

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,408

10. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,226

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,410

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,424

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,155

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,465

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,135

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,254

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,149

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,372

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

3. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,249

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,265

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,275

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,419

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,693

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,809

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,896

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,008

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,071

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,096

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,133

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,205

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,692

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,836

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,025

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,050

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,636

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349