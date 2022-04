Lächerlich, peinlich: Kanadier Stroll & Latifi zanken

Nach ihrer merkwürdigen Kollision im Abschlusstraining zum Australien-GP gaben sich Lance Stroll und Nicholas Latifi gegenseitig die Schuld. Die Rennleitung fand, Stroll hätte den Crash verhindern können.

Und immer wieder bietet die Formel 1 etwas Neues: Eine Kollision zwischen zwei kanadischen GP-Piloten, das hatte es meines Wissens noch nie gegeben. Die Premiere erlebten die Zuschauer mit dem Aston Martin-Piloten Lance Stroll und Williams-Fahrer Nicholas Latifi als Hauptdarsteller.

Im ersten Teil der Melbourne-Qualifikation war zu sehen, wie Latifi zunächst seinen Landsmann passieren lässt, im Glauben, Stroll sei auf einer schnellen Runde. Aber Lance gondelte auf einmal ziemlich gemächlich herum, also beschloss Latifi, ihn zu überholen. In diesem Moment zog Stroll nach rechts – Crash.

Danach begann eine Partie Schwarzer Peter, jeder fand natürlich den Anderen schuldig. Latifi sagte: «Ich erhielt die Information, dass Stroll Tempo aufnimmt für eine schnelle Runde, also liess ich ihn vorbei. Dann machte es den Anschein, als ob er seinen Versuch abbricht, also sah ich keinen Grund, hinter ihm herzufahren. Schliesslich wollte ich meine Reifen gut aufwärmen. Die Lücke rechts war gross, aber als ich schon fast vorbei war, zog er sein Auto zu meinem herüber. Ich denke, das Video sagt alles.»

Lance Stroll maulte: «Er hat versucht, mich an einer sehr seltsamen Stelle zu überholen. Da fällt die Piste nach rechts leicht ab, und was dann passierte, das ist peinlich. Er wollte sich an mir vorbeipressen, aber da wird die Bahn schmaler, und die Autos haben sich berührt. Wirklich lächerlich!»

Das fanden auch die Rennkommissare, aber sie sahen in Stroll den Hauptschuldigen: Drei Ränge zurück in der Startaufstellung.



Es ist die zweite Kollision eines Williams und eines Aston Martin an zwei aufeinanderfolgenden GP-Wochenenden: Im Grossen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda hatte Williams-Fahrer Alex Albon den Kanadier Stroll angerempelt. Dafür setzte es für den Thai-Briten eine Strafe von drei Rängen zurück, bevor er in Australien vom Qualifying disqualifiziert werden musste.

