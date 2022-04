Melbourne: Strafen für Stroll und Albon, Pérez bangt

Die Rennkommissare haben in Australien zu tun: Lance Stroll ist wegen der Kollision mit Nicholas Latifi strafversetzt, Alex Albon ist disqualifiziert, auch Pérez bei den Rennkommissaren.

Für Aston Martin kommt es in Melbourne knüppeldick: Geldstrafe für Sebastian Vettel am Freitag, Unfall des vierfachen Formel-1-Champions am Samstagmorgen, Crash auch von Lance Stroll am Samstagmorgen, Kollision zwischen Stroll und seinem kanadischen Landsmann Nicholas Latifi im Abschlusstraining, Vettel im ersten Quali-Segment out, Strafe für Vettel wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse, Strafversetzung von Stroll wegen obiger Kollision.

Lance Stroll ist damit zum zweiten Fahrer geworden, der wegen einer Kollision strafversetzt wird. Williams-Pilot Alex Albon ging schon mit einer Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung ins Wochenende, wegen seiner Kollision mit Stroll in Saudi-Arabien.

Für Albon kam es noch schlimmer: Nach der Qualifikation konnte aus seinem Williams nur ein Drittel Liter Kraftstoff für eine Routine-Untersuchung gezogen werden, im Reglement steht aber, dass für eine entsprechende FIA-Probe mindestens ein Liter Benzin im Tank sein muss. Jo Bauer, der Technische Delegierte der FIA hat dies den Rennkommissaren gemeldet. Das erzwang das die Disqualifikation. Der Thai-Brite kann mit einer Sondererlaubnis starten.

Nach dem Crash zwischen Stroll und Latifi im Albert-Park haben die Rennkommissare Gerd Ennser (Deutschland), Dennis Dean (USA), Enrique Bernoldi (Brasilien) und Matthew Selley (Australien) befunden: Stroll trägt die Hauptschuld an der Kollision, das ergibt zwei Strafpunkt und drei Ränge zurück in der Startaufstellung.



Sergio Pérez stand unter Verdacht, in der Qualifikation unter gelber Flagge zu wenig verlangsamt zu haben. Dafür wird in der Regel die entsprechende Runde gestrichen, und auch Strafversetzungen sind nicht selten.



Es ging um die Szene, als Mercedes-Fahrer George Russell in Kurve 11 geradeaus in einen Notausgang rutschte. Pérez kam im zweiten Quali-Teil zu dieser Stelle, wo eine einzelne gelbe Flagge gezeigt wurde. Aber hat er auch genügend Tempo rausgenommen? Der Mexikaner und Vertreter von Red Bull Racing wurden zu den Rennkommissaren eingeladen.





Qualifying, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,868 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,154

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,240

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,703

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,825

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,933

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,032

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,061

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,408

10. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,226

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,410

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,424

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,155

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,465

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,135

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,254

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,149

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,372

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

3. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,249

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,265

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,275

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,419

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,693

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,809

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,896

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,008

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,071

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,096

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,133

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,205

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,692

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,836

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,025

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,050

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,636

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349