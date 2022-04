Bittere Pille für Verstappen: Ausfall in Melbourne!

Formel-1-Champion Max Verstappen hatte im Australien-GP kein Glück: Der Red Bull Racing-Star musste seinen GP-Renner in Runde 38 am Streckenrand abstellen, im Heck brach ein kleines Feuer aus.

So hatte sich Max Verstappen den Australien-GP nicht vorgestellt: Wie schon beim Saisonauftakt in Bahrain muss der Niederländer auch in Melbourne einen bitteren Ausfall hinnehmen. In Runde 38 stellte er sein Auto auf Anweisung der Red Bull Racing-Boxenmauer mit rauchendem Heck am Streckenrand ab.

Der Formel-1-Weltmeister meldete über Funk, dass er einen eigenartigen Geruch wahrnahm, bevor sein Motor ausging. Vor seinem Ausfall hatte Verstappen den zweiten Platz belegt und bei der Jagd nach Leader Charles Leclerc die bis dato schnellste Rennrunde gedreht.

Verstappen ist bereits der dritte GP-Star, der das Rennen vorzeitig beenden musste: Ferrari-Ass Carlos Sainz drehte sich bereits in der zweiten Runde von der Piste und blieb im Kiesbett stecken. Sebastian Vettel produzierte einen Crash und war damit auch schon aus dem Rennen.

Schwacher Trost für den Red Bull Racing-Hoffnungsträger: Teamkollege Sergio Pérez erbte die zweite Position hinter Leclerc und vor dem Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton.