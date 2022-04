Max Verstappen (Ausfall): «Das darf nicht passieren»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen war in Melbourne auf Podestkurs, als er seinen Red Bull Racing-Renner am Streckenrand abstellen musste. Der Niederländer sprach hinterher Klartext.

Für Max Verstappen war der GP in Australien bereits vor dem Fallen der Zielflagge vorbei. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing-Team musste sein Auto mit rauchendem Heck am Streckenrand abstellen. Nach Runde 38 war die Hoffnung auf ein starkes Ergebnis im dritten Kräftemessen somit verflogen. Der Niederländer war hinter Leader Charles Leclerc als Zweiter unterwegs.

Verstappen, der bereits beim Saisonauftakt in Bahrain einen schmerzlichen Nuller hatte hinnehmen müssen, machte aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis. Der Formel-1-Champion erklärte im «Sky Sports F1»-Interview: «Wir sind bereits Meilen von den WM-Spitzenreitern entfernt. Ich will derzeit gar nicht an den WM-Fight denken. Ich glaube, es ist wichtiger, erst einmal die Rennen zu beenden.»

Und der 24-Jährige seufzte: «Heute war generell ein schlechter Tag. Mir fehlte das Tempo und ich habe einfach versucht, meine Reifen zu schonen, um es ins Ziel zu schaffen. Es sah nach einem lockeren zweiten Platz aus, denn ich wusste, dass ich keine Chance gegen Charles Leclerc haben würde.»

«Deshalb machte es auch keinen Sinn, ihn unter Druck zu setzen. Aber ja, ich habe das Rennen nicht einmal beenden können, das ist natürlich ziemlich frustrierend und inakzeptabel. Ich wusste schon vor dem Rennen, dass es ein Problem gab, und es stand immer in Frage, ob wir es ins Ziel schaffen würden. Aber das darf nicht passieren, wenn du um den Titel kämpfen willst», ergänzte Verstappen, an dessen Fahrzeug bereits vor dem Rennstart noch auf der Startaufstellung gearbeitet wurde.

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0