Sergio Pérez (2.): «Klar machen wir uns Sorgen»

Beim Australien-GP in Melbourne erobert der Mexikaner Sergio Pérez im Albert-Park den zweiten Rang. Der Red Bull Racing-Fahrer: «Wir hätten hier mit beiden Fahrern auf dem Podest stehen müssen.»

Auch wenn Sergio Pérez in Australien den zweiten Platz eingefahren hat: Red Bull Racing ist einer der Verlierer im Albert-Park von Melbourne, denn Max Verstappen musste schon zum zweiten Mal 2022 einen Ausfall hinnehmen.

Fakt ist: Red Bull Racing hatte nicht den Speed, um Ferrari im Rennen zu gefährden, Pérez lag am Ende 20 Sekunden hinter Sieger Leclerc. Der Mexikaner kämpfte wie auch Verstappen mit Reifenproblemen und sagt nach seinem 16. Podestplatz in der Formel 1: «Wir waren jetzt in den ersten Rennen der Saison nicht eben vom Glück verfolgt. Wir hätten hier beide Fahrer auf dem Siegerpodest haben müssen.»

«Ich kam mit den harten Reifen besser zurecht als mit den mittelharten. Wieder einmal hatte ich bei einer Safety-Car-Phase Pech und verlor zwei Ränge.»

«Platz 2 war heute das Maximum, Ferrari war superstark. Das ist das erste Wochenende des Jahres, an welchem ich sagen würde – Ferrari ist uns klar voraus. Ich erwartete nach dem Abschlusstraining, dass wir sie eher in Bedrängnis bringen können. Aber Leclerc ist in einer eigenen Liga gefahren.»

«Wir haben uns mit der Abstimmung vielleicht vertan, die Balance des Fahrzeugs war schlecht. Dem müssen wir auf den Grund gehen. Wir hatten absichtlich das Auto von Max und meines unterschiedlich abgestimmt, um mehr über den Wagen zu lernen. Was aufgefallen ist: Ferrari kann aus den Reifen mehr herausholen als wir.»

«Ich bin einmal von der Bahn gerutscht, eben weil das Handling so knifflig war. Wir mussten schon im Training beim Set-Up Kompromisse eingehen, um im dritten Pistenteil, unserem schwächsten, halbweg konkurrenzfähig zu bleiben.»

Drei Ausfälle für Red Bull Racing in drei Rennen, ist das nicht besorgniserregend? Sergio gibt zu: «Klar machen wir uns Sorgen. Wir haben schon viele Punkte verloren. Wir müssen diesen Defekten auf den Grund gehen.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0