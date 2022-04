Sebastian Vettel: «Schlimmer kann es nicht werden» 10.04.2022 - 10:59 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Da war Sebastian Vettels Welt noch in Ordnung, in Runde 24 flog der Aston Martin-Star ab

Für Sebastian Vettel war der erste GP-Einsatz in diesem Jahr nach 24 Runden vorbei. Der vierfache Weltmeister landete mit seinem Aston Martin in der Streckenbegrenzung und übte sich hinterher in Selbstkritik.